THY, kaybettiği üç pilotu unutmadı

Dünyanın farklı noktalarındaki Türk vatandaşlarını gerçekleştirdiği dev operasyonla Türkiye’ye getiren Türk Hava Yolları (THY), önceki gün gerçekleştirdiği Karadağ’ın Podgorica şehrinden 153 Türk vatandaşının tahliyesi seferinde, Dünya Pilotlar Günü mesajını verirken COVİD-19’dan hayatını kaybeden pilotları, isimlerini anons ederek andı.

Üç kaptanı andılar

26 Nisan Dünya Pilotlar Günü’nde icra edilen tahliye seferinde milli görev bilinciyle uçuş gerçekleştiren Kaptan Pilot Onur Yazgan ve Yardımcı Pilot Kaan Yürekli, yaptıkları anonsta Coronavirüs salgınına yakalanarak, hayatını kaybeden meslektaşları Serdar Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç kaptanları unutmadı. Kaptan Pilot Yazgan yaptığı anonsta, “Saygıdeğer misafirler ve kabin ekibi arkadaşlarım, ben kaptan pilot Onur Yazgan ve yardımcım Kaan Yürekli olarak ince düşünceniz için teşekkür ederiz. Biz de bu anlamlı günü Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarımız Serdar Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç kaptanlarımıza atfediyoruz. Siz değerli misafirlerimizi güzel yurdumuza taşımaktan ve kabin ekibi arkadaşlarım ile aynı ailenin ferdi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Saygılarımızla” ifadelerini kullandı.

Takım ruhuyla uçuyorlar

Kabin Amiri Dilara Kimya ise yaptığı anonsta, “Değerli misafirlerimiz, bugün koşullar ne olursa olsun, dünyanın neresinde olursak olalım bizleri sevdiklerimize güvenle ulaştıran pilotlarımızın günü. Sizlerin huzurunda uçuşumuzun kaptanları Onur Yazgan ve Kaan Yürekli ile ulusal havacılığımıza katkı sağlayan tüm pilotlarımızın Dünya Pilotlar Günü’nü kutlarız. Sizinle aynı takımda olmaktan gurur duyuyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Özverili hizmet

THY, bünyesinde bulunan 5 bin 432 pilot ve 12 bin 52 kabin memurundan oluşan uçucu ekipleri ile Covid-19’la mücadele sürecinde 59 ülkeden gerçekleştirilen 195 tahliye uçuşuyla Türk vatandaşlarını sevdikleriyle buluşturmak için özverili bir şekilde çalışıyor. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu yıl gökyüzü onlarsız daha renksiz, daha sessiz. Ama biliyoruz ki bu zor günler geçecek, kaptanlarımız bizi yeniden gökyüzüne taşıyacak, sevdiklerimize güvenle ulaştıracak. Ülkemiz havacılığına katkı sağlayan tüm pilotlarımızın, Dünya Pilotlar Günü Kutlu Olsun” mesajını verdi.