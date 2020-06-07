THY, Kanada'dan 4. tahliye uçuşunu 8 Haziran'da gerçekleştirecek

Türk Hava Yollarının (THY) Kanada’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için 8 Haziran'da özel sefer düzenleyeceği bildirildi.

Türkiye’nin Toronto Başkonsolosluğundan yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 8 Haziran Pazartesi yerel saatle 19.50’de THY tarafından Toronto-İstanbul özel seferi (TK6882) düzenlenecektir. Bu sefere yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de ikamet izni bulunanlar kabul edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Sefere katılmak isteyenlerin, THY'nin internet sitesinden veya çağrı merkezinden en kısa zamanda bilet işlemi yaptırmaları istenen açıklamada, bu işlemlere dair THY’nin Toronto ofisi veya "[email protected]" adresinden iletişime geçilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uçuş günü, Kovid-19 belirtileri gösterenlerin veya öncesinde virüs tanısı konulmuş kişilerin uçağa alınmaları yolcu güvenliği bakımından mümkün olmayacaktır. Türkiye’ye varışta da 14 gün evde karantina uygulaması bulunmaktadır."

THY, ilki 8 Nisan, ikincisi de 22 Nisan'da gerçekleştirilen tahliye seferleriyle Kanada’dan Türkiye’ye toplam 484 Türk vatandaşının intikalini sağlamış, 4 Haziran'da gerçekleştirdiği 3. tahliye uçuşuyla da 349 yetişkin ve 15 bebek yolcunun intikalini sağlamıştı.