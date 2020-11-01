THY, İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri ücretsiz değiştirecek
Türk Hava Yolları (THY), deprem nedeniyle İzmir kalkışlı ve varışlı biletlerin değişimi için yolculara bazı haklar tanındığını duyurdu.
Şirketin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yolcular, 30 Ekim ve öncesinde satın aldıkları biletleri 6 Kasım’a kadar ücretsiz değiştirebilecek veya iade edebilecekler. Bilet değişikliği ve iade işlemleri THY çağrı merkezi, satış ofisleri ve bilet satın alınan acenteler üzerinden yapılacak. Yolcular, düzenlemeyle ilgili bilgilere, https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/izmir-depremi-hakkinda/” linkinden ulaşabilecekler.