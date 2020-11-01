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Ekonomi THY, İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri ücretsiz değiştirecek
Ekonomi

THY, İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri ücretsiz değiştirecek

Türk Hava Yolları (THY), deprem nedeniyle İzmir kalkışlı ve varışlı biletlerin değişimi için yolculara bazı haklar tanındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 14:10:00 -
THY, İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri ücretsiz değiştirecek

Şirketin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yolcular, 30 Ekim ve öncesinde satın aldıkları biletleri 6 Kasım’a kadar ücretsiz değiştirebilecek veya iade edebilecekler. Bilet değişikliği ve iade işlemleri THY çağrı merkezi, satış ofisleri ve bilet satın alınan acenteler üzerinden yapılacak. Yolcular, düzenlemeyle ilgili bilgilere, https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/izmir-depremi-hakkinda/” linkinden ulaşabilecekler.

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