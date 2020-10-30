THY İzmir ek sefer saatleri
İzmir'de meydana gelen depremden sonra Türk Havayolları İzmir'e ek sefer kararı aldı. İzmir THY ek sefer saatleri merak ediliyor. İşte detaylar...
İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türk Hava Yolları(THY) Ankara ve İstanbul'dan ek sefer düzenleme kararı aldı.
THY İzmir ek sefer
Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklama, "Bugün meydana gelen deprem sonrası şirketimiz İzmir'e iki ek sefer gerçekleştirme kararı aldı. Ankara ve İstanbul'dan icra edilecek bu uçuşlar; TK4370 ESB-ADB ve TK6970 IST-ADB" denildi.
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İzmir'de deprem
Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Şiddetli deprem birçok ilden hissedildi. AFAD, İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede, 13'ü 4'ün üzerinde 67 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, yaralananların sayısının ise 419'a yükseldiğini bildird