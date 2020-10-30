THY İzmir ek sefer saatleri

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türk Hava Yolları(THY) Ankara ve İstanbul'dan ek sefer düzenleme kararı aldı.

THY İzmir ek sefer

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklama, "Bugün meydana gelen deprem sonrası şirketimiz İzmir'e iki ek sefer gerçekleştirme kararı aldı. Ankara ve İstanbul'dan icra edilecek bu uçuşlar; TK4370 ESB-ADB ve TK6970 IST-ADB" denildi.

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İzmir'de deprem

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Şiddetli deprem birçok ilden hissedildi. AFAD, İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede, 13'ü 4'ün üzerinde 67 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, yaralananların sayısının ise 419'a yükseldiğini bildird