THY iştiraklerini büyütmeyi merkeze alacak

Akit Ekonomi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Bolat, önemli bilgiler paylaştı. Pandeminin gölgesinde geçen 2020 ve 2021’de dünya devlerinden olumlu ayrıştıklarını anlatan Bolat, şunları söyledi:

2019 rakamları yakalanıyor

“2022’nin ise zor bir yıl olacağı belliydi. Ancak biz Covid-19’un bu yıl biteceğini öngörüyorduk. Aslında yavaş yavaş 2019’un rakamlarını yakalamaya başladık. Esasında bu yıl, 2019’un yüzde 10 gerisinde rakamlar bekleniyordu ama şu anda her şey yolunda. Onun için pilot gereksinimi ortaya çıktı. Dünyada ani bir kriz çıkmazsa tekrar 2019 rakamlarından söz edebiliriz. Konumumuzu da dikkate aldığımızda dünyada iyi durumda olduğumuzu görüyoruz.”

Ortaklıklara sıcak bakıyor

“Önümüzdeki dönemde iştiraklerimize daha da yoğunlaşacağız. Bunları da THY gibi global bir markaya dönüştürmeyi eksene alıyoruz” diyen Bolat, şunları ifade etti: “Turkish Technic’i bir dünya markası haline getirmeyi hedefliyoruz. İstanbul Havalimanı’nda yeni bir hangar devreye alma planımız var. Turkish Cargo’yu dünyaya açacak ortaklıklara sıcak bakıyoruz. Yurt dışı uçuşlarla Anadolu Jet’i daha da büyütmeyi amaçlıyoruz. Başarılı galley, koltuk ve uçak içi eğlence şirketlerimiz var. Bu şirketler, tek çatı altında birleşecek. Birleşmeyle oluşacak markayı dünyaya açacağız.”

70 uçakla Rus turist taşınabilir

Bolat, Rus operatörlerin charter uçuş yapmalarına izin verilmediğine de işaret etti. Ayrıca THY’nin mülkiyetinde olan uçaklarca Rus turistleri taşınabileceğine dikkat çekti. Bolat, “THY’nin kendisine ait 70 uçağı var. Bu 70 uçakla Rus turisti taşınabilir. Böylece 3 milyon turiste hizmet verilebilir” şeklinde konuştu.