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Gündem THY, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle bazı seferlerini iptal etti
Gündem

THY, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da 10 Mart’ta beklenen hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 08:07:00 -
THY, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da 10 Mart’ta beklenen hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

THY’nin sosyal medyadaki hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler."

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