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Ekonomi THY İngiltere uçuşlarını geçici olarak durdurdu
Ekonomi

THY İngiltere uçuşlarını geçici olarak durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye çıkışlı İngiltere uçuşlarını geçici bir süreyle durdurduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 07:59:00 -
THY İngiltere uçuşlarını geçici olarak durdurdu

Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Birleşik Krallık otoriteleri tarafından alınan kararlara istinaden 12 Mayıs saat 06:00'dan (GMT+3) itibaren geçici bir süreyle Türkiye çıkışlı - Birleşik Krallık varışlı uçuşların kargo hariç yapılmayacağı ifade edildi.

Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden aktarmalı olarak diğer ülkelere yapılacak uçuşlarda ise herhangi bir kısıtlama bulunmadığı bildirilen açıklamada, karara ilişkin güncel bilgilerin THY'nin web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yayınlanacağı kaydedildi.

 

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