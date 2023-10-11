THY ile TİM arasında "indirimli kargo" protokolü yenilendi

İş birliği anlaşması THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla THY Genel Müdürlük VIP Salonu'nda gerçekleştirildi.

Turkish Cargo, TİM ile ihracatçının ulaşım maliyetlerini düşüren iş birliği anlaşmasını yeniledi. Türk Hava Yolları’nın hava kargo markası Turkish Cargo, Türkiye’nin ihracatına katkı sağlamaya devam ediyor.

Yenilenen anlaşma kapsamında Turkish Cargo, Anadolu’nun dört bir yanında üretilen ürünleri, 30 ülkedeki 42 destinasyona yüzde 25’e varan muhtelif indirim oranlarıyla taşıyacak.

Genel kargo, bozulabilir kargo, yumurta, balık, et, meyve ve sebze gönderilerini kapsayan kampanya, 16 Ekim’de başlayacak ve 31 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

Dünyadaki üretim ve ticaret merkezlerine ulaşım için en iyi bağlantıları sağlayan Turkish Cargo, kaliteli hizmet anlayışı ile sunduğu cazip olanakları geliştirmeye devam ediyor. Küresel taşıyıcı, her geçen gün artan lojistik talebe özel ve pratik çözümler üretip, bölgesel ve küresel ticareti geliştirirken; ihracatçı firmalara da destek olmayı sürdürüyor.

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Bolat, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ihracat alanında tarihi rekorlara imza attığını ifade etti. Bolat, "Atılan doğru adımlar ve verilen desteklerle birlikte ihracatçılarımız içinden geçilen kriz dönemindeki fırsatları çok iyi bir biçimde değerlendirme fırsatı buldular ve 2022 yılında 254 milyar dolardan fazla ihracata imza attıktan sonra bu yılın ilk yarısında da 123,4 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdiler. Bu sayılar, fabrikalarımızın büyümesine ve istihdamın artışına olduğu kadar ülkemiz ekonomisine de büyük katkı sağlayarak hepimizi sevindiriyor. Millî bayrak taşıyıcı hava yolu olarak bu rekorlarda katkımızın olduğunu bilmek bizleri sevindiriyor. Türk Hava Yolları olarak bizler, yaptığımız planlamalarda bu bilinçle ve bu azimle çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin hizmet sektörü ihracat şampiyonu olarak ülkeye geçen sene 14 milyar dolar kazandırdıklarını aktaran Bolat, "Bu sene bunu 16 milyar doların üzerine çıkaracağız. Yolcularımızdan paydaşlarımıza kadar her alanda, ülkemizin değerleriyle zenginliklerinin tanıtımı ve ülkemize katkı hususunda herkese destek verdik, vermeye de devam edeceğiz." dedi.

Bolat, "Bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi ile imzalayacağımız 4’üncü protokolle birlikte ihracatçılarımıza ve ülkemize sunduğumuz bu katkıları artırarak devam ettiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Turkish Cargo, pazar payını yüzde 5’e çıkardı

Ahmet Bolat, dünyanın ve sivil havacılık sektörünün en büyük küresel krizlerinden olan salgın dönemini planlamayla fırsata çeviren Turkish Cargo'nun hem 2021 hem de 2022 yıllarında uluslararası arenada en hızlı büyüyen hava yolu kargo şirketi olduğunu ve pazar payını yüzde 5’e çıkardığını dile getirdi.

Gelecek 5 yıl içinde kendilerine koydukları hedefler doğrultusunda Turkish Cargo'nun taşıdığı kargo miktarını iki kat artıracağını ve dünyanın en iyi üç hava kargo markasından biri olacağını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"İhracatçılar meclisimiz ile şimdiye kadar imzaladığımız üç protokolde 4’er aylık periyotlarda belirlenen uluslararası destinasyonlara farklı kalemlerde kargo desteği sağlayarak ülkemiz ekonomisine hep birlikte büyük katkı sağlamıştık. Bu protokolle birlikte de TİM’le birlikte belirlediğimiz toplam 42 destinasyonda, 1 ton ve üstü kargo taleplerinde ve destinasyon özelinde değişmek üzere yüzde 25’e varan oranlarda indirim yapıyoruz.

Ayrıca, belirlenen hatlarda yüksek katma değerli hava kargo ihracatı için, protokolün geçerli olduğu 4 ay boyunca 20 bin ton kapasite planlandı. Bu protokolün kapsamında ise genel kargoların yanı sıra yaş meyve-sebze, yumurta ve balık gibi bozulabilir kargolar da bulunuyor. İmzaladığımız ilk iki protokol sonucunda yapılan ihracat bedeli 5,5 milyar dolara yaklaşmış, üçüncü protokol dönemi ihracat rakamlarında da bir önceki yıla göre yüzde 23 artış yaşanmıştır. Tüm bu rakamlar, bugün burada attığımız imzanın hem bizim hem de ülkemiz için önemini ortaya koyuyor."

"İş birliğimizin, ülkemizin ihracat seferberliğine ivme kazandıracağına inanıyoruz"

Bolat, Türk Hava Yolları olarak sadece hizmet ihracatı yapmadıklarını, aynı zamanda, ihracatçılara verdikleri destekle, ülkeye katkı sağlama noktasında paydaşları artırdıklarını ve ekonomiye her alanda katkı sunduklarını belirtti.

Ülke ekonomisi ve üreticisinin katma değerli ürünlerini dünya pazarlarına en rekabetçi koşullarda ulaştırmaya kararlı olduklarını aktaran Bolat, "Bu nedenle Türkiye İhracatçılar Meclisi ile dördüncü iş birliği protokolünü imzaladık. İlk üç kampanyada 7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek, Türkiye'nin dış ticaretine önemli bir fayda sağlamıştık. Yeni kampanyamızda Türk İhracatçısı açısından stratejik öneme sahip 42 destinasyonda indirimli olarak kullanılmak üzere 20 bin tonluk bir kapasite sunuyoruz. Bu iş birliğimizin, ülkemizin ihracat seferberliğine büyük bir ivme kazandıracağına inanıyoruz." dedi.

"Yeni protokolle hava yoluyla taşımacılığın payını daha da artıracağız"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de ihracatı sade ve net perspektifle ele aldıklarını belirterek, bu anlamda üretim ve lojistiğin temel başlıkları olduğunu dile getirdi.

Üretim için finansmana erişimin önemine değinen Gültepe, "Son üç ayda bu konuda çok pozitif gelişmeler oldu. Merkez Bankası, geçen hafta bizim için son derece önemli bir düzenleme daha yaptı. Reeskont kredilerinde faiz artık politika faizini aşamayacak. Yani reeskont kredisi maliyetleri yaklaşık 15 puan düşecek. İhracatçılarımız artık çok daha uygun maliyetlerle krediye ulaşabilecek. Ayrıca daha fazla ihracatçı firmamız limiti de yükseltilen bu krediden yararlanabilecek." diye konuştu.

Gültepe, lojistiğin ihracat süreçlerinin en önemli halkalarından birini oluşturduğunu ifade ederek, "Biz halen 3 bin 65 kilometre olan Türkiye’nin ortalama ihracat menzilini, 4 bin 777 kilometrelik dünya ortalamasına çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle uzak pazarlara erişimde hava kargo taşımacılığının ayrı bir yeri var. Ülkemizin gurur kaynağı Türk Hava Yolları ile son yıllarda bu konuda çok verimli iş birlikleri yapıyoruz. Bugün THY ile dördüncü kez iş birliği protokolü imzalamak için bir aradayız. Biz bu yola, 'Türkiye İhracatla, Türk Hava Yolları’nın Kanatlarında Yükselecek' diyerek çıkmıştık. Çok şükür ihracatımız artarken, hava yolu taşımacılığımız bu yükü kolaylıkla sırtladı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl geride bırakılan 9 ayda hava kargo ile 143 bin tonluk ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Gültepe, "9 ayda hava yoluyla yaptığımız ihracatın döviz karşılığı 10 milyar doları aştı. Yeni protokolle hava yoluyla taşımacılığın payını daha da artıracağız. Hedef destinasyonları, ihracatçılarımız için en verimli şekilde belirledik. 30 ülkedeki 42 şehre, ihracatçılarımız yüzde 25’e varan indirimlerle ürünlerini ulaştırabilecekler." açıklamasını yaptı.