THY ile Hava İş Sendikası arasında protokol imzalandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) ile THY arasında, "26. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin Kovid-19 Küresel Salgın Şartlarına Uyarlanmasına Dair Protokol" imzalandı.

Hava-İş Sendikasından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini Türk Hava Yollarında çalışan üyeleri nezdinde asgari düzeyde tutmak, istihdamın, huzur ve iş barışının devamlılığının sağlanması adına bugün Türk Havayolları ve Hava-iş Sendikası arasında bir protokol imzalandığı bildirildi.

Sendikanın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"İşveren yetkilileriyle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde tarafımıza iletilen teklifler karşısında sizlerin vermiş olduğu destekle birlikte, üyelerimizin unvan ve kadroları doğrultusunda iş tazminatı, uçuş tazminatı ve kıdem ücreti üzerinden belirli oranlarda daha sonradan değerlendirilmek üzere düzenlemeler yapılmıştır. İkramiye ve sosyal haklar başta olmak üzere 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile elde ettiğimiz kazanımlar bu süreçte de aynı şekilde devam edeceği imza altına alınmıştır. İstihdamın korunmasının birinci önceliğimiz olduğu hususu işverene iletilmiş bu konuda taraflar arasında mutabakat sağlanmıştır. Süreç içerisinde bizlerden desteğini esirgemeyen siz değerli üyelerimize teşekkür eder, imza altına alınan protokolün hayırlı olmasını temenni ederiz."

Türkiye Sivil Havacılık Sendikası Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, Twitter'den yaptığı açıklamada, sendika olarak Türk Hava Yolları ile uzlaştıklarını belirterek "Pandemi etkilerini asgaride tutacak şekilde bir protokol akdettik. "ifadelerini kullandı .



