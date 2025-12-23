THY ile Gulf Air arasındaki ortak uçuş ağı genişletildi

Genişletilen anlaşma doğrultusunda Gulf Air yolcuları İstanbul üzerinden Budapeşte, Prag, Venedik, Viyana ve Rize’ye uçuş imkânına kavuştu. Böylece iki havayolu arasındaki iş birliğiyle yolculara daha fazla bağlantı seçeneği sunulması hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, anlaşmanın genişletilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İş birliğimizi derinleştirmekten ve İstanbul'un önde gelen küresel merkez rolünü güçlendirmeye devam etmekten dolayı mutluyuz. Bu genişletilmiş iş birliğinin, gelişmiş bağlantı sayesinde yolcularımız için katma değer sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gulf Air CEO’su Martin Gauss ise ortak uçuş anlaşmasının yolculara sunduğu avantajlara dikkat çekti. Gauss, “İstanbul Havalimanı'nı önemli bir bağlantı merkezi olarak kullanarak, Türk Hava Yolları ile ortaklaşa tek ve sorunsuz bir güzergah üzerinden daha fazla şehre ulaşım imkanı sunuyoruz. Koordineli uçuş programlarımız, bu ortak rotalarda müşterilerimiz için daha sorunsuz bağlantılar ve daha akıcı bir seyahat deneyimi sunmak üzere tasarlandı” şeklinde konuştu.