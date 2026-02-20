35 ilin ihracatı arttı! İlk 4 değişmedi

Buna göre, İstanbul 4 milyar 117 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 azalış gösterdi. İstanbul'u, yüzde 4,2 azalış ve 2 milyar 546 milyon dolarla Kocaeli, yüzde 11,3 azalış ve 1 milyar 795 milyon dolarla İzmir takip etti.