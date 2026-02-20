  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kötü haber geldi: Borcun altından kalkamayan Türk gıda markası iflas etti Belgelerin tamamı eksiksiz incelendi… Ekrem’in üniversitede sınav notlarına bakın! Ataya: Barış Kurulu sömürgeci bir adımdır... AKİT TV'ye dikkat çeken açıklama... Avrupa ülkesi 'endişe verici' diyerek duyurdu: Türkiye diğer ülkeler gibi davranmayacak,o füzeyi kullanabilirler Türkiye’de Nükleer enerjide yeni eşik: Hedef Santral Değil, Teknoloji Üreten Ekosistem Fenerbahçe Beko’ya yenilmeyi hazmedemediler! Yunan ekibi Panathinaikos'a tokat gibi ceza Bir bu eksikti işte... Skriniar için kötü haber Slovakya'dan! Mart ayı bile tehlikede Sosyal medya bu haberle çalkalanıyor! Serdar Ali Çelikler çileden çıktı resmen... 35 ilin ihracatı arttı! İlk 4 değişmedi Sözleri gündeme oturdu! Herkes bunu konuşuyor: Dursun Özbek başkanlığa aday olacak mı?
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
35 ilin ihracatı arttı! İlk 4 değişmedi
AA Giriş Tarihi:

35 ilin ihracatı arttı! İlk 4 değişmedi

Türkiye'de, ocakta İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa'nın ihracatı 1 milyar doların üzerine çıkarken 35 ilde ihracat artışı gerçekleşti. En fazla ihraç edilen ürünler ve ülkeler de belli oldu.

#1
Foto - 35 ilin ihracatı arttı! İlk 4 değişmedi

Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı.

#2
Foto - 35 ilin ihracatı arttı! İlk 4 değişmedi

Buna göre, İstanbul 4 milyar 117 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 azalış gösterdi. İstanbul'u, yüzde 4,2 azalış ve 2 milyar 546 milyon dolarla Kocaeli, yüzde 11,3 azalış ve 1 milyar 795 milyon dolarla İzmir takip etti.

#3
Foto - 35 ilin ihracatı arttı! İlk 4 değişmedi

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 804 milyon 34 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 421 milyon 706 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarı, 411 milyon 27 bin dolarla kazanlar, makineler izledi.

#4
Foto - 35 ilin ihracatı arttı! İlk 4 değişmedi

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları 939 milyon 468 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslın ardından 269 milyon 62 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 208 milyon 574 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar sıralandı.

#5
Foto - 35 ilin ihracatı arttı! İlk 4 değişmedi

İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar, mineral yağlar faslı 410 milyon 298 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslı 157 milyon 308 bin dolarla kazanlar, makineler, 151 milyon 429 bin dolarla motorlu kara taşıtları izledi.

#6
Foto - 35 ilin ihracatı arttı! İlk 4 değişmedi

İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar, mineral yağlar faslı 410 milyon 298 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslı 157 milyon 308 bin dolarla kazanlar, makineler, 151 milyon 429 bin dolarla motorlu kara taşıtları izledi.

#7
Foto - 35 ilin ihracatı arttı! İlk 4 değişmedi

Kocaeli, en fazla ihracatı 236 milyon 8 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Bu ülkenin ardından, 219 milyon 625 bin dolarla İngiltere, 173 milyon 748 bin dolarla İtalya geldi.

#8
Foto - 35 ilin ihracatı arttı! İlk 4 değişmedi

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 181 milyon 792 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi, 151 milyon 865 bin dolarla ABD, 146 milyon 469 bin dolarla Hollanda takip etti.

#9
Foto - 35 ilin ihracatı arttı! İlk 4 değişmedi

Buna göre ocakta İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 35 il ihracatını artırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özel’in tehditleri Savcı Gürlek’i görevden aldırdı!
Gündem

Özel’in tehditleri Savcı Gürlek’i görevden aldırdı!

Yeni Akit yazarı Yüksel Tokur, kaleme aldığı yazısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ..
Danimarka'dan skandal Gazze açıklaması: Başım daha az ağrır!
Gündem

Danimarka'dan skandal Gazze açıklaması: Başım daha az ağrır!

Müslüman kanının akıtıldığı Gazze için kurulan Barış Kurulu’na davet edilmeyen Batı’nın ikiyüzlü temsilcilerinden Danimarka, pişkince bir aç..
Böyle muhalefet olmaz! CHP’nin karşı çıkmadığı bir bu kalmıştı
Siyaset

Böyle muhalefet olmaz! CHP’nin karşı çıkmadığı bir bu kalmıştı

Özellikle fırsatçıların fahiş fiyat artışı için bahanelerini sıfıra indirmek ve ithalatı azaltarak Türkiye’nin kendi kendine yetmesini sağla..
Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez Kimdir? Adalet Bakanı olan Akın Gürlek'in yerine gelmişti
Gündem

Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez Kimdir? Adalet Bakanı olan Akın Gürlek'in yerine gelmişti

Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez Kimdir? Adalet Bakanı Olan Akın Gürlek'in Yerine Gelen Fatih Dönmez'in Önceki Görevi Neydi,..
TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA NATO'yu salladı
Gündem

TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA NATO'yu salladı

TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA, NATO'nun Almanya'da düzenlediği Steadfast Dart 2026 tatbikatına damga vurdu.
Kanser aşısı yapıldı: Yüzde 100 tedavi ediyor!
Gündem

Kanser aşısı yapıldı: Yüzde 100 tedavi ediyor!

Rusya, “NeoOncoVac” adlı melanom aşısının klinik kullanıma onay aldığını ve ilk hastalara uygulanmaya başlandığını duyurdu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23