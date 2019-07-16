THY ile daha yükseklere

Teknolojisi ve tasarımı ile kısa zamanda dünyanın ilgisini toplayan İstanbul Havalimanından havalanan THY uçakları, dünyanın dört bir yanına hem yolcu hem de ihraç malları taşıyor. THY, yeni adresiyle birlikte atağa geçti. Dünyada en fazla dış hat noktasına ve en fazla ülkeye uçan havayolu unvanını koruyan şirket, yolcu hizmetlerinin yanı sıra Türkiye’nin ihracatını ve ticaretine de büyük katkı sağlıyor. Yılın ilk çeyreğinde dıştan dışa transfer yolcu sayısının payını yüzde 32.6’ya çıkaran ve transfer yolcularına kısa İstanbul turu yaptıran THY, İstanbul’un ticaretinin hareketlenmesinde büyük rol oynuyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yeni adresleriyle birlikte devreye soktukları yenilikleri ve Türkiye ekonomisine sağladıkları katkıları katkılar konusunda şu mesajları verdi:

25 yıllık plan hazır

İstanbul Havalimanı’nın tüm fazları tamamlandığında yaklaşık 700 bin metrekare kapalı alana sahip devasa bir havalimanı kampüsünden operasyonlarımızı gerçekleştireceğiz. THY olarak ana ve uydu binalar ile birlikte 14 tesisimizi 25 yılı kapsayacak şekilde planladık. Terminal içerisinde de oldukça geniş bir alana yayıldık. Ortaklık olarak 7 check-in adası, 252 check-in kontuarı, 32’si hava tarafında olmak üzere 100’den fazla self check-in kontuarı ve 35 hibrit self-bag-drop alanına sahibiz. Bu alanlarda yolcularımızın uçuşlarını daha konforlu ve kolay gerçekleştirebilmesi adına gerekli yatırımları yaptık. Buna ek olarak, İstanbul’dan ilham alarak tasarladığımız akış/flow konsepti ile yeni marka görsel kimliğimizin uygulamasını bu alanlarda gerçekleştirdik. Bu konsepti marka çalışmalarında da kullanacağız. Ayrıca İstanbul Havalimanı’ndaki özel yolcu salonlarımızda, business kontuarlarımızda ve uçaklarımızın iç tasarımlarında göreceğiz.

Yolcu sayımız artıyor

Türkiye’de sivil havacılığın istihdama katkısı büyük oldu. Dolaylı katkıları hariç olmak üzere 2003’te istihdam edilen personel sayısı 65 bin iken, bu sayı 2018’de 3 katına çıkarak 205 bini aştı. Nitekim Boeing’in tahminlerine göre önümüzdeki 20 yılda Türkiye üzerinden hava yolcu trafiğinin 2.2 katına çıkması bekleniyor. Bu trafik artışı beklentisi ve hava trafiğindeki yoğunluğun batıdan doğuya kayışı, Türkiye’yi daha etkin bir konuma getirecek. Bu gelişimin ana destekçilerinden biri de altyapı olanakları. İstanbul Havalimanı, bu gelişimin en büyük öncüsü olacak. Tüm fazlar tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesi ile 350’den fazla noktaya sefer düzenlenecek olan İstanbul Havalimanı, dünyanın en büyüklerinden biri olacak.

2019 ilk çeyreğinde yüzde 80.1 doluluk oranıyla, geçen yıl tarihimizin en yüksek ilk çeyrek doluluk oranı olan yüzde 80.5’e yakın bir performans sergiledik. Türkiye iç hat pazarındaki yüzde 10.8’lik daralmaya karşın, 16.8 milyon yolcu taşıyarak geçen yıl ile benzer bir tablo çizdik. İç hat pazar payımızı artırırken, dış hat yolcu sayısında yüzde 3.9 oranında artış kaydettik. Dıştan dışa transfer yolcu sayımız ise yüzde 4.3 arttı.

Kapasite payında hedefimiz ilk 10

120 milyon yolcu taşıyan, 500’ün üzerinde uçağa sahip ve yıllık 30 milyar dolar kombine gelir üreten bir havayolu olmayı hedefliyoruz. Dünyanın en iyi havayolları arasına girmeyi başardık. Kapasitede dünyada 13’üncü sırada, toplam yolcu sayısında da ilk 10’dayız. Geniş uçuş ağıyla, dünyada en fazla dış hat noktaya ve en fazla ülkeye uçan havayoluyuz. Kapasite payında dünyada ilk 10 arasına girmek istiyoruz. Ayrıca İstanbul Havalimanı’nın sağladığı slot imkanları sayesinde, nokta başına sefer sayımızı artırarak, yolcularımıza daha fazla uçuş alternatifini yüksek bağlantı kalitesi ile sunmak istiyoruz.

THY, geçtiğimiz mart ayında uzun süredir planladığı siparişlerini açıklamıştı. THY, 25’i kesin 5’i opsiyonu, toplam 30 adet Boeing 787-9 ile 25’i kesin 5’i opsiyonlu, toplam 30 adet Airbus A350-900 tipi uçağı filosuna eklemek üzere sipariş vermişti. Boeing 787-9’ların teslimatlarına başlandı. Bu yıl toplam 6 uçak THY filosuna katılmış olacak. 2020’den itibaren de Airbus A350-900 siparişleri teslim edilecek. THY, yeni nesil uzun menzilli yolcu uçaklarından 2019’da 6, 2020’de 14, 2021’de 10, 2022’de 12, 2023’te 11 ve 2024’te de 7 adet teslim alacak.