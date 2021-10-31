THY ikram servisini yeniden başlatıyor

Seyahat sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak yolcularını dünyanın dört bir yanına ulaştıran Türk Hava Yolları (THY), uçak içi ikramlarıyla güzel günlere dönüşünü devam ettiriyor. Her gün yüz binlerce yolcusunu Türk misafirperverliğiyle gökyüzünde ağırlayan bayrak taşıyıcı havayolu, bugün itibarıyla kıtalar arası business class uçuşlarında ikram servisini yeniden başlatıyor. 25 Ağustos 2020’de durdurulan ikramlar dünya çapında artan aşılama sayısı ve alınan tedbirlerin etkisiyle yolcularla yeniden buluşacak. THY, kıtalar arası business class uçuş ikramlarına yolcuları için özel hazırladığı taze içecekler ve sıcak havlu servisiyle başlayıp zengin kahvaltı çeşitleriyle devam edecek. Türk ve dünya mutfaklarının en güzel örneklerinden oluşan yemek servisleri, bulutların üzerindeki eşsiz manzaralı restoranlarda ‘uçan aşçılar’ tarafından sunulacak. Uçuşunu gece gerçekleştiren yolcular ‘Dine on Demand’la seçimlerini yaptıklarında istedikleri saatte lezzetli ikramları tadabilecekler.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medyadan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Akşam yemeğinizi Miami manzaralı uçağımızda mı yoksa Tokyo manzaralı uçağımızda mı almak isterdiniz? Türk ve dünya mutfağının eşsiz lezzetleri, kıtalar arası uçuşlarımızda seyahat edecek misafirlerimizle yeniden buluşuyor” ifadelerini kullandı.