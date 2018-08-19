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THY Genel Müdürü müjdeyi verdi: Bilet fiyatları düşecek

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul Yeni Havalimanı, rekabeti artıracak, buna bağlı olarak sefer sayıları da artacak. Bu da bilet fiyatlarının göreceli düşmesini sağlayacak. "Yeni havalimanından ilk seferlerde yolcularımıza küçük sürprizlerimiz olacak" dedi.

19 Ağustos 2018 Pazar 09:52
THY Genel Müdürü müjdeyi verdi: Bilet fiyatları düşecek

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul Yeni Havalimanı, rekabeti artıracak, buna bağlı olarak sefer sayıları da artacak. Bu da bilet fiyatlarının göreceli düşmesini sağlayacak. "Yeni havalimanından ilk seferlerde yolcularımıza küçük sürprizlerimiz olacak" dedi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 09:52
  1. İstanbul
  2. THY
  3. üçüncü havaalanı
  4. uçak biletleri fiyatı

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