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THY Genel Müdürü Ekşi: "Uçak filosunda dünyada 10’uncu büyük havayoluyuz"

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY’nin uçak filosunda dünyada 10’uncu büyük havayolu olduğunu belirterek "İstanbul Havalimanı ile sadece Türk Hava Yolları değil Türk Sivil Havacılığı da şaha kalkacaktır.

20 Mart 2019 Çarşamba 19:33
THY Genel Müdürü Ekşi: "Uçak filosunda dünyada 10’uncu büyük havayoluyuz"

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY’nin uçak filosunda dünyada 10’uncu büyük havayolu olduğunu belirterek "İstanbul Havalimanı ile sadece Türk Hava Yolları değil Türk Sivil Havacılığı da şaha kalkacaktır. İstanbul, Avrupa, Asya ve Afrika’nın ana aktarma merkezlerinden bir tanesi haline gelecek." dedi.



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde "Türkiye’nin Gelişen Yüzü, THY" konulu konferansa katılarak burada öğrencilerle buluştu. Konferansta konuşan Ekşi, THY’nin, 2003 yılına kadar zarar eden bir havayolu olduğunu, ama sonrasında kara geçtiğini belirterek, "2003 yılından 2018 yılının sonuna kadar bir yıl hariç sürekli kar eden bir Türk Hava Yolları var. Zarar ettiği yıl ise 15 Temmuz darbesi yılı. O yıl Türkiye’nin üzerine bir kumpas kurulmuştu. Türk Hava Yolları sadece 2016 yılında zarar etti. Onun dışında diğer yıllarda kar eden bir hava yolu oldu.” dedi.



"Uçak filosunda dünyada 10’uncu büyük hava yoluyuz"


Ekşi, yolcu sayısında yüzde 10 büyüme olduğunu ifade ederek "2017 yılında yaklaşık bir milyar dolar kar, yüzde 10 civarında yolcu sayısında büyüme olmuştu. 2018 yılında çok güzel bir yıl geçirdik. Bir milyar 200 bin dolar civarında kar ettik. 75,2 milyon yolcu taşıdık. Yolcu sayımızda yüzde 8-9 civarında artırdık. Filo sayımızı 330’a çıkardık. 2003 yılında ise 65’di. Uçak filosu açısından 5 kat büyüyen bir Türk Hava Yollarından bahsediyoruz. Uçak filosunda dünyada 10’uncu büyük hava yoluyuz. 2018 yılında ilk defa yeni nesil geniş gövde uçağı sipariş ettik. 220 civarında uçak siparişi vermiştik. Bazıları geldi, 170 tane daha gelecek. Bunlar 2019 yılının Temmuz ayında gelecek. Biz daha uzak noktalara uçabilecek durumdayız. 2018 yılında biz hem yolcumuzu memnun ettik, hem de karlı havayolu unvanımızı sürdürdük. 2019 yılında da başarılı bir yıl olmasını bekliyoruz." ifadelerini konuştu.



Tüm seferler 6 Nisan’dan sonra yeni havalimanından


İstanbul’daki yeni havalimanının iki pist ve 5 tane paralel, bir tanede doğu-batı ekseninde olan pisti olduğunu hatırlatan Ekşi, "Saatte 74 uçak iniş-kalkış kapasitesinden 200 iniş-kalkış kapasitesine ulaşacak bir havalimanından bahsediyoruz. Havalimanının bu kadar büyük yapılmasının amacı İstanbul’un son derece değerli olan aktarma kabiliyetini taçlandırmak içindir. Bu proje ile birlikte inşallah İstanbul, Avrupa, Asya ve Afrika’nın ana aktarma merkezlerinden bir tanesi haline gelecek. İstanbul Havalimanı ile sadece Türk Hava Yolları değil Türk Sivil Havacılığı da şaha kalkacaktır. 6 Nisan tarihinden itibaren bütün seferlerimiz oradan yapılmaya başlanacaktır. Türkiye hem tarihi geçmişiyle hem insanının DNA’sında bulunan misafirperverliğiyle hem de iş yapabilme gücüne sahip Türk müteşebbis ve çalışanı ile havacılıkta inşallah bugün geldiği rekorları da kırarak çok daha büyük yerlere gelecektir." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 19:33
  1. doğa

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