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THY, Filistin turizmine katkı sunmaya hazır

THY, Filistin Turizm Bakanlığı ile iş birliğine hazır olduğunu duyurdu.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:06
THY, Filistin turizmine katkı sunmaya hazır

Türk Hava Yolları (THY), Filistin’e yeni turist kafilelerinin gelmesi için Filistin Turizm Bakanlığı ile iş birliğine hazır olduğunu duyurdu. Filistin Turizm Bakanı Rola Maayia, THY Orta Doğu Bölgesi Satış Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Durmaz’la işgal altındaki Batı Yaka’nın Beytüllahim kentinde bir araya geldi. Durmaz görüşmede, THY’nin, Filistin’e yeni turist kafilelerinin gelmesine katkı sağlayacak şekilde iş birliğine hazır olduğunu ifade etti. Maayia da Filistin ile Türkiye arasında ilişkilerin her alanda güçlü olduğuna dikkati çekti. Filistin Turizm Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl 130 bini aşkın Türk vatandaşı Filistin’i ziyaret etti. Filistin topraklarını ziyaret eden turist sayısı ise 2018 yılında 3 milyonu geçti.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:06
  1. Türk Hava Yolları (THY)
  2. Filistin
  3. Filistin Turizm Bakanlığı
  4. Filistin Turizm Bakanı Rola Maayia
  5. THY Orta Doğu Bölgesi Satış Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Durmaz

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