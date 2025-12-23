  • İSTANBUL
THY, Ermenistan'a direkt seferlere başlıyor!
Yaşam

THY, Ermenistan'a direkt seferlere başlıyor!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
THY, Ermenistan'a direkt seferlere başlıyor!

THY, mart ayından itibaren Ermenistan'ın başkenti Erivan'a karşılıklı direkt uçuş gerçekleştirmeye başlayacak.

THY, mart ayından itibaren Ermenistan'ın başkenti Erivan'a karşılıklı direkt uçuş gerçekleştirmeye başlayacak.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkiler son dönemde normalleşmeye başlarken, yeni dönemin dikkat çeken yansıması THY'den geldi.

THY, İstanbul-Erivan arası karşılıklı seferlere başlıyor.

11 Mart 2026 tarihi itibarıyla seferler 7 frekans olarak gerçekleştirilecek.

