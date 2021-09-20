THY duyurdu! Yasak yarından itibaren kalkıyor
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yurtiçi uçuşlarındaki ikram yasağının kaldırıldığını duyurdu.
Türk Hava Yolları, dış hatlardan sonra yurtiçi uçuşlarındaki ikram yasağını da kaldırdı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Çarşamba gününden itibaren iç hatlarımızda özlenen ikramlarımızı vermeye başlıyoruz." dedi.
İkram yasağı kaldırıldı
Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarındaki ikram yasağını kaldırma kararı aldı.
Bilal Ekşi'den açıklama
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yurt içi uçuşlardaki ikram yasağına ilişkin açıklama yaptı.
Ekşi, "Çarşamba gününden itibaren iç hatlarımızda özlenen ikramlarımızı vermeye başlıyoruz, afiyet olsun" ifadelerini kullandı.
Türk Hava Yolları, geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle iç ve dış hat uçuşlarındaki ikramları kaldırmıştı.