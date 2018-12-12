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THY duyurdu! Artık iç hatlarda da kullanılacak

Türk Hava Yolları, dış uçuşlarda kullanılan koltuk arkası eğlence ekranlarının iç hatlarda da kullanılacağını duyurdu.

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:55
THY duyurdu! Artık iç hatlarda da kullanılacak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, koltuk arkası eğlence ekranların iç hatlarda da kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Ekşi, Twitter hesabından dış hat uçuşlarında kullanılan koltuk arkası eğlence ekranlarının iç hatta da kullanılacağını belirtti.

THY'nin resmi hesabı "TK_TR'daki konuyla ilgili iletiyi paylaşan Ekşi, "Sizden gelen talep üzerine yolculuğunuzu daha keyifli hale getirmek için eğlence ekranlarımızı iç hatlarda da peyderpey açıyoruz. Kulaklığınızı yanınızda bulundurmayı unutmayın. Keyifli yolculuklar." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 11:55
  1. Türk Hava Yolları
  2. iç hatlar
  3. dış hatlar

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