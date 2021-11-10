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Ekonomi THY çocuk misafirlerine özel seyahat setleri hazırladı
Ekonomi

THY çocuk misafirlerine özel seyahat setleri hazırladı

Türk Hava Yolları (THY), çocuk yolcuları için özel seyahat setleri hazırladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 16:44:00 -
THY çocuk misafirlerine özel seyahat setleri hazırladı

THY çocuk kulübü konsepti High Five temasından esinlenerek tasarlanan seyahat setleri, çocuklar ve aileler için uçuş konforunu artıracak içerikleri ile yolculardan büyük beğeni topladı. Çocukların ilgi alanları ve ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan yeni setler, bayrak taşıyıcının uzun menzilli Türkiye çıkışlı uçuşlarında yolculara sunulmaya başlandı. High Five teması ile hazırlanan kitlerde göz bandı, kulaklık, çorap ve diş seti yer alıyor. İşlevselliği ile ön plana çıkan seyahat setleri, çocuk yolcuların uçuş sonrasında da severek kullanabileceği şekilde tasarlandı. High Five çocuk kulübü, her biri farklı kültürü temsil eden beş minik pilot karakterden oluşuyor. Dünyayı gezen, edindikleri tecrübeleri paylaşan beş küçük kâşif, minik yolcuların dünyayı farklı yönleriyle keşfetmesine katkı sağlıyor. Özel uygulamaları ile minik misafirlerini gökyüzünde eğlenceli bir maceraya taşıyan Türk Hava Yolları yenilikleri keşfetmeleri için çocukları uçaklarına bekliyor.

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