THY CEO’su Ahmet Olmuştur kimdir?

Türk Hava Yolları’nda gerçekleştirilen yönetim değişikliği kapsamında Sayın Ahmet Olmuştur, Türk Hava Yolları Genel Müdürü (CEO) olarak atanmıştır. Peki, Ahmet Olmuştur kimdir?

1980 yılında İstanbul’da doğan Olmuştur, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlamış; İşletme İdaresi (MBA) yüksek lisans derecesini Long Island University (New York), European Business School (Londra) ve Pôle Universitaire Léonard de Vinci (Paris) iş birliğiyle yürütülen uluslararası program kapsamında almıştır.

Türk Hava Yolları’nda başlayan kariyer

Olmuştur’un kariyer yolculuğu, 2000 yılında Türk Hava Yolları Çağrı Merkezi’nde yarı zamanlı olarak başlamıştır. Kurumun en temel temas noktalarından birinde edindiği saha deneyimini yıllar içerisinde üstlendiği görevlerle pekiştiren Olmuştur, Türk Hava Yolları’nın en üst yönetim pozisyonuna uzanan örnek bir başarı hikâyesine imza atmıştır.

Türk Hava Yolları’nda Gelir Yönetimi Başkanlığı bünyesinde Uçuş Analisti olarak görev aldıktan sonra; Genel Dağıtım Sistemleri Müdürü, Gelir Yönetimi ve Fiyatlandırma Müdürü ve Gelir Yönetimi Başkanı gibi kritik görevlerde bulunmuştur.

2014 yılından itibaren Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Olmuştur, 2024 yılından bu yana Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak şirketin ticari faaliyetlerine liderlik etmiştir.

Stratejik alanlardaki çalışmaları

Kariyeri boyunca uçuş ağı planlaması, gelir yönetimi ve fiyatlandırma stratejileri, satış ve pazarlama faaliyetleri, müşteri deneyimi uygulamaları ve Miles&Smiles sadakat programı başta olmak üzere birçok stratejik alanda önemli katkılar sağlayan Olmuştur; SunExpress Havayolları Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyeliği, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve IATA Dağıtım Danışma Konseyi Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.

Görev aldığı kurumlar ve özel hayatı

Ahmet Olmuştur ayrıca Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, Türkiye Golf Federasyonu, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi gibi önemli kurumlarda aktif görevler üstlenmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.