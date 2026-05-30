Bayram dönüşü başladı! Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk artıyor

Bayram tatilinin son günlerine girilirken özellikle İstanbul istikametine doğru araç trafiğinde gözle görülür bir artış yaşanıyor. Otoyolun viyadük ve tüneller bölgesi olarak bilinen Gültepe ve Korutepe mevkileri ile Bekirdere Rampası'nda akıcı yoğunluk dikkat çekiyor.

Trafiğin iki şeride düştüğü bazı noktalarda araç kuyrukları oluşurken, ulaşım zaman zaman durma noktasına kadar geliyor. Yoğunluk özellikle Anadolu Otoyolu'nun Gebze ve Çayırova kesimlerinde de etkisini gösteriyor. Sürücüler bu bölgelerde zaman zaman yavaş ilerlemek zorunda kalıyor.

Otoyol Jandarma ekipleri, olası kazaların önüne geçebilmek amacıyla sürücülere hız limitlerine riayet etmeleri, emniyet kemeri kullanmaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan, dönüş trafiğinin yoğunlaştığı saatlerde alternatif güzergâh olarak tercih edilen Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde ise ulaşımın normal seyrinde devam ettiği bildirildi.

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte İstanbul'a dönüşlerin gece saatlerine kadar sürmesi ve trafik yoğunluğunun artarak devam etmesi bekleniyor.