Dünya nefesini tutmuş bekliyordu! Yine bir sonuç çıkmadı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakere sürecinde gelinen son aşamayı değerlendirmek üzere Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda danışmanlarıyla toplandı. Washington’da gözlerin çevrildiği toplantının yaklaşık iki saat sürdüğü bildirildi.

Ancak ABD basınına yansıyan bilgilere göre, görüşmeden beklenen nihai karar çıkmadı. Trump’ın, İran ile mutabakata varılması beklenen anlaşma taslağına ilişkin herhangi bir onay vermeden toplantıdan ayrıldığı öne sürüldü.

2 SAAT SÜREN TOPLANTIDAN KARAR ÇIKMADI

Ancak ABD basınında yer alan haberlere göre toplantıda herhangi bir sonuca ulaşılmadı. ABD merkezli The New York Times gazetesinin üst düzey bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda yaklaşık iki saat süren görüşmeden, İran ile üzerinde mutabakata varılması beklenen anlaşma taslağına ilişkin herhangi bir karar almadan ayrıldı. Konuya ilişkin henüz Beyaz Saray’dan bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer silah sahibi olmayacağını kabul etmesi gerektiğini belirterek Hürmüz Boğazı’nın geçişlerden ücret alınmadan yeniden özgür bir şekilde deniz ulaşımına açılması gerektiğini söylemişti. Trump ayrıca, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun ABD tarafından yer altından çıkartılacağını ve söz konusu nükleer materyallerin imha edileceğini savunmuştu.

Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı’nda İran limanlarına yönelik ABD ablukasının kaldırılacağını açıklamıştı. ABD Başkanı söz konusu açıklamada, nihai kararını vermek üzere Beyaz Saray'da bir toplantıya katılacağını bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Trump’ın müzakere sürecine ilişkin ifadelerini sert bir dille eleştirerek, "Batılıların ‘şöyle olmalı, böyle olmalı’ gibi bir dil kullanma hakkı yok" demişti.