Sabah uyanır uyanmaz içilen bir fincan kahve... Uzmanlar uyarıyor: En zararlı kahve...

Bazılarımızın vazgeçilmezi olan kahve ile ilgili bu ayrıntılara dikkat edilmeli uyarısı geliyor...

Kahve, doğru miktarda tüketildiğinde güne enerji veren en sevilen içeceklerden biri. Ancak her kahve masum değil. Özellikle bol şekerli, aromalı şuruplu, kremalı ve hazır karışım kahveler; yüksek kalori, fazla şeker ve yoğun kafein nedeniyle sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlara göre kahvenin zararlı hale gelmesinde türünden çok, içine eklenenler ve ne kadar tüketildiği belirleyici oluyor.

Sabah uyanır uyanmaz içilen bir fincan kahve birçok kişi için günün vazgeçilmezi. Ancak kahve tercihi yapılırken sadece lezzete değil, içeriğe de dikkat etmek gerekiyor.

Çünkü bazı kahve çeşitleri, özellikle sık tüketildiğinde vücuda faydadan çok zarar verebiliyor.

Beslenme uzmanlarına göre en riskli kahvelerin başında bol şekerli, kremalı, aromalı ve hazır paketli kahveler geliyor. Bu tür içeceklerde kahvenin doğal yapısından çok şeker, şurup, krema ve katkı maddeleri öne çıkıyor. Amerikan Kalp Derneği, ilave şeker tüketiminin kadınlarda günde yaklaşık 6 çay kaşığı, erkeklerde ise yaklaşık 9 çay kaşığı ile sınırlandırılmasını öneriyor. Şekerli kahve içecekleri ise tek porsiyonda bu sınıra yaklaşabiliyor ya da aşabiliyor.

Bir diğer riskli grup ise aşırı kafein içeren kahveler. ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne göre sağlıklı yetişkinler için günlük 400 mg kafein genellikle güvenli kabul ediliyor. Ancak bu miktarın aşılması; çarpıntı, uykusuzluk, sinirlilik, mide rahatsızlığı ve baş ağrısı gibi sorunlara yol açabiliyor. Kafeine duyarlı kişilerde bu etkiler daha düşük miktarlarda da görülebiliyor.

Filtre edilmeden hazırlanan bazı kahveler de dikkat edilmesi gerekenler arasında. Harvard Health'e göre French press gibi filtresiz kahvelerde bulunan cafestol ve kahweol adlı bileşenler, fazla tüketildiğinde LDL yani "kötü" kolesterol seviyesini artırabilir. Bu nedenle kolesterol sorunu olanların filtresiz kahve tüketiminde daha dikkatli olması öneriliyor.

Uzmanlara göre kahveyi daha sağlıklı hale getirmenin yolu ise sade tüketmekten geçiyor.

Şeker, krema ve aromalı şuruplar yerine sade Türk kahvesi, filtre kahve veya şekersiz espresso daha dengeli seçenekler arasında gösteriliyor. Ancak burada da ölçü önemli. Gün içinde çok fazla kahve içmek, kahvenin faydasını gölgede bırakabiliyor.

