Kia yeni kampanyayı duyurdu: Popüler modelde indirim!
Kia otomobil şirketi, Türkiye'de otomobil almak isteyen çok sayıda kişinin radarında yer alıyor.
Türkiye'de sıfır araç satın almak isteyen binlerce vatandaş bulunuyor. Pek çok kişi hem bütçe dostu hem de kullanışlı aracı bulmak için Fiat, Renault, Skoda, Nissan ve Chery gibi çeşitli otomotiv markalarının güncel kampanyalarını yakından takip ediyor. Fiyat-performans araştırması yaparak kendisi için en uygun aracı belirlemeye çalışıyor. Bunun yanı sıra Kia otomotiv şirketinin 2026 Mayıs ayı fiyat listesi incelendiğinde, Picanto araçta indirim olduğu görüldü. Peki, Kia Picanto araçtaki kampanyanın detayları neler?
PICANTO ARAÇTA İNDİRİM Kia otomotiv şirketi, 2025 model yılı 1.0L 67 PS AMT versiyon Cool donanım Picanto araçta 100.000 TL indirim olduğunu duyurdu. Ayrıca 2026 model yılı 1.0L 67 PS AMT versiyon Cool donanım araçta da 100.000 TL indirim bulunuyor. Bunun yanı sıra, 2026 model yılı Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT versiyon Feel donanım araçta indirim bulunmuyor.
Kia Picanto araçta indirim olması, güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 30 Mayıs 2026 tarihli fiyat listesi yer alıyor.
KIA PICANTO FİYAT LİSTESİ Model Yılı: 2025. Versiyonu: 1.0L 67 PS AMT. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Cool. Fiyatı: 1.435.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.335.000 TL. İndirim: 100.000 TL. Model Yılı: 2026. Versiyonu: 1.0L 67 PS AMT. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Feel. Fiyatı: 1.435.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.435.000 TL. İndirim: Bulunmuyor. Model Yılı: 2026. Versiyonu: 1.0L 67 PS AMT. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Cool. Fiyatı: 1.435.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.335.000 TL. İndirim: 100.000 TL./ kaynak: akşam
