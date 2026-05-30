Everest’te tehlikenin boyutu değişti: Teknoloji fırtına riskini azalttı
Dünyanın en yüksek noktası olan Everest zirvesinde tırmanış koşulları ve güvenlik riskleri son 30 yılda köklü bir değişim geçirdi. Dağcılık tarihinin en büyük trajedilerinden biri olan 1996 felaketinin ardından geçen süreçte meteoroloji, iletişim ve lojistik alanındaki teknolojik gelişmeler tırmanışları daha öngörülebilir hale getirdi. Ancak uzmanlar, günümüzde dağcılar için asıl tehdidin doğa şartlarından ziyade beşeri ve operasyonel faktörler olduğunu belirtiyor.

Everest felaketinin üzerinden geçen 30 yılda gelişen teknoloji sayesinde fırtına tehdidi azaldı; ancak zirve artık aşırı kalabalık, deneyimsiz turistler ve denetimsiz ucuz tur şirketleri yüzünden her zamankinden daha tehlikeli.

Dağcılık tarihinin en büyük trajedilerinden biri olan ve 8 dağcının hayatını kaybettiği 1996 Everest felaketinin üzerinden otuz yıl geçti. Gelişen teknoloji, hava tahmini modelleri ve yerel Şerpaların turizm sektörünün kontrolünü eline alması dağ tırmanışını çok daha güvenli ve kazançlı bir iş kolu haline getirdi.

Ancak uzmanlara göre, bugün dünyanın en yüksek zirvesinde ölümcül riskler barındıran şey artık öngörülemeyen hava durumu değil; aşırı kalabalık, deneyimsiz turistler ve maliyetten kaçınan ucuz tur şirketleri.

Gezegenin en yüksek metropolü! Geçmişte Everest'e tırmanan insan sayısı parmakla gösterilirken, günümüzde sadece tek bir günde 274 dağcının zirveye ulaşmasıyla yeni rekorlar kırılıyor. Ana kamp artık yüksek irtifada kurulu dev bir şehre dönüşmüş durumda.

Akıllı saatler, uydu telefonları ve rotaları tarayan insansız hava araçları sayesinde 1996 yılındaki gibi ani ve sürpriz fırtınaların dağcıları yakalaması artık neredeyse imkansız kabul ediliyor. Sektörün yeni patronları olan yerel Şerpalar ise iklim krizinin tetiklediği erimeler nedeniyle rotaların her geçen yıl daha tehlikeli hale geldiğini belirtiyor.

Zirvedeki ölümcül trafik sıkışıklığı! Dağa olan aşırı talep, virallere konu olan uzun tırmanış kuyruklarını ve "zirve trafiğini" beraberinde getiriyor. Sektörde rekabet eden bin 200'den fazla şirketten bazılarının, maliyeti düşürmek için eğitimli rehber kullanmaması veya müşterilerin deneyim seviyelerini yeterince incelememesi güvenliği tehlikeye atıyor.

Zirve hatlarında saatlerce süren bekleyişler dağcıların oksijen tüplerinin tükenmesine, donmaya ve beyne oksijen gitmemesiyle oluşan ölümcül yüksek irtifa hastalıklarına yol açıyor. Uzmanlar, Everest'in bir sosyal medya kupasına dönüşmemesi için tırmanıcılara sıkı bir dağcılık geçmişi zorunluluğu getirilmesi gerektiğini savunuyor.

