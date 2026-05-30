Everest’te tehlikenin boyutu değişti: Teknoloji fırtına riskini azalttı

Dünyanın en yüksek noktası olan Everest zirvesinde tırmanış koşulları ve güvenlik riskleri son 30 yılda köklü bir değişim geçirdi. Dağcılık tarihinin en büyük trajedilerinden biri olan 1996 felaketinin ardından geçen süreçte meteoroloji, iletişim ve lojistik alanındaki teknolojik gelişmeler tırmanışları daha öngörülebilir hale getirdi. Ancak uzmanlar, günümüzde dağcılar için asıl tehdidin doğa şartlarından ziyade beşeri ve operasyonel faktörler olduğunu belirtiyor.