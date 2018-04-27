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THY, Boeing 787 Dreamliners için GEnx motorlarını seçti

THY’nin alacağı yeni Boeing 787 Dreamliners uçaklara GE Havacılık’ın GEnx-1B motorları güç verecek.

27 Nisan 2018 Cuma 12:07
THY, Boeing 787 Dreamliners için GEnx motorlarını seçti

GE ile Türk Hava Yolları, motor temini için önemli bir anlaşmaya imza attı. Anlaşmayla THY’nin alacağı yeni Boeing 787 Dreamliners uçaklara GE Havacılık’ın GEnx-1B motorları güç verecek. Motorların bakım, onarım ve revizyonunu da 15 yıl GE gerçekleştirecek. 

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “GEnx’in, Türk Hava Yolları’nın ihtiyaçlarını gereğince karşılayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. GE Havacılık Satış ve Pazarlama Dünya Başkanı Chaker Chahrour ise “Bu sipariş, Türk Hava Yolları ile olan ilişkimizi daha da güçlendirdi” dedi.

2018’DE YÜZDE 12 BÜYÜYECEK

THY’nin ana sponsor olduğu Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow Fuarı Antalya Havalimanı’nda sürüyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Eurasia Airshow Fuarı’nın Türk ve uluslararası havacılığı bir araya getiren önemli bir fuar olduğunu söyledi. Ekşi, “2017 yılında biz rekor kırdık. Son 8 yılın rekorunu kırdık faaliyet karında. Yolcu sayımızı yüzde 9 arttırdık. 2018 yılında bu artışın iki haneye çıkacağını biliyoruz. Şu anda yüzde 11-12’lik bir büyüme öngörüyoruz” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 12:07
  1. Antalya
  2. Türk Hava Yolları
  3. GE Havacılık

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