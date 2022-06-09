THY bir ülkeye daha uçuş başlattı

Bayrak taşıyıcı, uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Afrika’yı dünyada en fazla noktaya bağlayan THY, yeni uçuş noktası Cuba’yla bu kıtada sefer düzenlediği destinasyon sayısını 62’ye çıkardı. Boeing B737-8 tipi uçaklarla icra edilecek Cuba seferleri haftada 3 gün yapılacak.

Önemi artıyor

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, hat açılışı dolayısıyla Cuba Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen törende endüstriyel yatırımlar sayesinde orta ve uzun vadede Afrika’nın dünya turizmi ile ticareti için öneminin artacağına inandıklarını belirtti.

Afrika'yı dünyaya bağlayacak

Bu kapsamda THY olarak Güney Sudan’ın başkenti Cuba uçuşlarına başlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Ekşi, “Gelişen pazar ve artan taleplerle Afrika’yı dünyaya bağlamaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Cuba seferleriyle uçuş gerçekleştirdiği ülke sayısını 129’a, destinasyon sayısını da 338’e yükselten THY, yeni destinasyonlarla misafirlerine sınırsız bağlantı imkânı sunarken aynı zamanda kalitesi ve hizmetini de dünyanın dört bir tarafına taşımaya devam ediyor.

Köprü vazifesi görüyor

THY, havayolu yolcu taşımacılığının yanında geniş uçuş ağında sunduğu kargo taşımalarıyla da ülkelerarası ticari bağları geliştirmek için önemli bir köprü vazifesi görüyor.