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Aktüel THY, bir sefer daha başlatıyor
Aktüel

THY, bir sefer daha başlatıyor

Türk Hava Yolları, İstanbul-Buhara seferlerini 7 Haziran'da başlatacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 19:16:00 -
THY, bir sefer daha başlatıyor

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Buhara seferlerini 7 Haziran'da başlatacak.

Özbekistan'da Semerkant ve Taşkent'e direkt uçuşlar düzenleyen THY, ülkenin en önemli şehirlerinden Buhara'ya da haftanın iki günü İstanbul'dan sefer yapacak.

Hattın açılışıyla ilgili THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yeni rotamız Buhara için uçuşlarımız başlıyor. 7 Haziran itibarıyla başlayacak seferlerimizde şimdi yerinizi ayırtabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

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