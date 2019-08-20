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THY, bayramda yüksekten uçtu

Kurban Bayramı tatilinde 10 günü kapsayan süreçte 2 milyon 380 bin yolcu THY'yi seçti.

20 Ağustos 2019 Salı 10:37
THY, bayramda yüksekten uçtu

Türk Hava Yolları (THY)Kurban Bayramı tatilinde toplam 2 milyon 380 bin yolcu taşıdı. Şirket tarafından 10 günü kapsayan süreçte dünyanın 125 ülkesine toplamda 15 bin 269 sefer düzenlendi, bu uçuşlarda ortalama yüzde 85,83 doluluk oranına ulaşıldı.

Yeni bir başarıya imza atıldı

İstanbul Havalimanı’nda vatandaşların yoğunlukta olduğu süreçte 5 bin 140 gidiş, 5 bin 167 geliş seferi icra edildi. Bu seferlerle 1 milyon 700 bine yakın yolcu ağırlandı, ortalama uçak doluluk oranı yüzde 90’a yaklaştı. Bazı günlerde bu oran yüzde 92’yi aştı.

Ramazan Bayramı’nda 14 bin 399 uçuşla ve 2 milyon 31 bin yolcu taşıyan THY, Kurban Bayramı’nda bu rakamı 350 bin arttırarak önemli bir başarıya imza attı. Şirketin basın müşaviri Yahya Üstün, yolculara hitaben “Tam 86 yıldır her bayramda sevdiklerinizden önce bizim misafirimiz oluyorsunuz. Bayram sevincini ilk bizimle paylaşıyorsunuz. Bu bayram da 15 bin 269 kez uçarak 2 milyon 380 bin misafirimizin milyonlarca farklı heyecanına ortak olduk. Sizler için kanatlandık” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:37
  1. Türk Hava Yolları (THY)
  2. Kurban Bayramı
  3. İstanbul Havalimanı
  4. Ramazan Bayramı

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