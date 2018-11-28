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THY, Banjul’a sefer başlattı

Türk Hava Yolları (THY), Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın başkenti Banjul'a tarifeli sefer başlattı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:26
THY, Banjul’a sefer başlattı

Afrika’da büyümeye devam eden Türk Hava Yolları (THY), Gambiya’nın başkenti Banjul’a tarifeli sefer başlattı. THY, Banjul’a başlattığı uçuşlar ile Afrika kıtasında en fazla noktaya uçan hava yolu olarak liderliğini sürdürüyor. Dakar aktarmalı icra edilecek olan Banjul seferleri, haftada iki frekans olarak düzenlenecek. Gambiya’nın başkenti ve aynı zamanda önemli bir liman şehri olan Banjul; Batı Afrika’da, Atlas Okyanusu’nun kıyısında yer alıyor. THY, Banjul seferleri ile Afrika’da uçtuğu nokta sayısını 54’e yükselterek bu kıtadaki varlığını güçlendirdi. Şirket, yeni uçuş noktası ile dünya çapında uçtuğu ülke sayısını 123’e, destinasyon sayısını ise 305’e çıkardı.

Afrika’daki 54. Uçuş noktası

Hat açılışı için düzenlenen törende konuşan THY 2. Bölge Satış Başkanı Kerem Sarp, orta ve uzun vadede Afrika’nın dünya turizmi ve ticareti için öneminin artacağına inandıklarını, bu potansiyele yatırım yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Sarp, Afrika’daki 54. uçuş noktası Banjul’a seferlerle de dünyanın, Gambiya’nın potansiyelini keşfetmesine katkı sağlanacağına dikkati çekerek, “Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı ve Aftrika’da en çok noktaya uçan hava yolu olarak gelişen pazarlar ve artan talepler doğrultusunda, servis kalitemiz ile Afrika’yı dünyaya bağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. THY ile İstanbul’dan Banjul’a tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 548,2 dolar, Banjul’dan İstanbul’a tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 649,2 dolardan başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 09:26
  1. İstanbul
  2. Türk Hava Yolları (THY)
  3. Gambiya
  4. Banjul
  5. THY
  6. Batı Afrika
  7. Atlas Okyanusu
  8. THY 2. Bölge Satış Başkanı Kerem Sarp

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