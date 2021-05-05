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Spor THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen takımlar belli oldu
Spor

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen takımlar belli oldu

Anadolu Efes ile CSKA Moskova'nın ardından Barcelona ve AX Armani Exchange Milan, son 4 takım arasına kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 08:55:00 -
THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen takımlar belli oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından Dörtlü Final eşleşmeleri de belli oldu.

Play-off çeyrek final serisinde İspanyol ekibi Real Madrid'e 3-2 üstünlük kuran Anadolu Efes, yarı finalde Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile eşleşti.

Çeyrek finalde Zenit'i eleyen Barcelona ile Bayern Münih'i saf dışı bırakan AX Armani Exchange Milan, yarı finalde rakip oldu.

THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

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