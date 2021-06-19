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Spor THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda yer alacak takımlar belirlendi
Spor

THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda yer alacak takımlar belirlendi

THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda gelecek sezon mücadele edecek takımlar belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 09:38:00 -
THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda yer alacak takımlar belirlendi

Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2021-22 sezonunda söz konusu iki turnuvaya katılacak takımlar, İspanya'nın Barselona şehrinde yapılan yönetim kurulu toplantısında onaylandı.

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, ULEB Avrupa Kupası'nda ise Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom, gelecek sezon Türkiye'yi temsil edecek takımlar oldu.

Öte yandan Almanya'nın Bayern Münih ve Fransa'nın ASVEL ekipleri, THY Avrupa Ligi'nde A lisansı almaya hak kazandı. Geçen sezonun ULEB Avrupa Kupası finalistleri Fransa'nın Monaco ile Rusya'nın UNICS Kazan takımları da THY Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılacak 18 takım şöyle:

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko (Türkiye), Barcelona, Real Madrid, TD Systems Baskonia (İspanya) Panathinaikos, Olympiakos (Yunanistan), Bayern Münih, ALBA Berlin (Almanya), AX Armani Exchange Milan (İtalya), Zalgiris (Litvanya), CSKA Moskova, UNICS Kazan, Zenit (Rusya), Maccabi Playtika (İsrail), ASVEL, Monaco (Fransa), Kızılyıldız mts (Sırbistan)

ULEB Avrupa Kupası'nda gelecek sezon mücadele edecek 20 ekip ise şu şekilde:

Frutti Extra Bursaspor, Türk Telekom (Türkiye), Boulogne Metropolitans 92, JL Bourg (Fransa), Buducnost VOLI (Karadağ), Cedevita Olimpija (Slovenya), Dolomiti Energia Trento, Umana Reyer, Virtus Segafredo Bologna (İtalya), Hamburg Towers, Ratiopharm Ulm (Almanya), Herbalife Gran Canaria, Joventut Badalona, MoraBanc Andorra, Valencia (İspanya), Lietkabelis (Litvanya), Lokomotiv Kuban (Rusya), Partizan NIS (Sırbistan), Promitheas Patras (Yunanistan), Slask Wroclaw (Polonya)

 

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