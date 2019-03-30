0553 313 94 23

THY, Alman Lufthansa’yı ezip geçti

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Avrupa’da sundukları koltuk kapasitesi ile Alman Lufthansa’yı geçtiklerini duyurdu.

30 Mart 2019 Cumartesi 23:17
THY, Alman Lufthansa’yı ezip geçti

Türk Hava Yolları, mevcut koltuk kapasitesini 2019 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 1,6 artırarak Avrupa’da üçüncü sıraya yükseldi. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından, "2023 hedeflerine adım adım. THY, Avrupa’da sunduğu koltuk kapasitesi ile Lufthansayı geçerek 3’üncülüğe yükseldi. Şükürler olsun" açıklamasını yaptı. Ekşi’nin yayınladığı tabloya göre birinci sırada Ryanair, ikinci sırada ise easyJet ve üçüncü sırada ise Türk Hava Yolları yer aldı. Listede, Lufthansa ise dördüncü sırada gösterildi.

THY bu yıl 80 milyon yolcu taşımayı hedefliyor

Türk Hava Yolları geçtiğimiz yıl 75,2 milyon yolcu taşıdı. İstanbul Havalimanı’na taşınmanın olmasıyla beraber uçak ve uçtuğu nokta sayısı daha da artacak olan Türk Hava Yolları bu yıl iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda ise 47 milyon olmak üzere toplam 80 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. Türkiye’de yüzde 3, Orta Doğu’da yüzde 11, Avrupa’da yüzde 6, Asya-Uzak Doğu’da yüzde 8, Amerika’da yüzde 7, Afrika’da yüzde 15 kapasite artışı gerçekleştirerek toplamda yüzde 7-8 artışla yaklaşık 195 milyar AKK (Toplam Arz Edilen Koltuk Km) seviyelerine ulaşmayı planlıyor. Yolcu doluluk oranının ise yüzde 81-82 aralığında olması bekleniyor.THY bu yıl ayrıca yaklaşık 14,1 milyar dolar tutarında satış geliri elde etmeyi hedefliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 23:17
  1. İstanbul
  2. easyJet
  3. thy
  4. Lufthansa
  5. Türk Hava Yolları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya’dan ABD’ye 'Venezuela' uyarısı: Kolombiya'da ne işleri var?
    1. Rusya’dan ABD’ye 'Venezuela' uyarısı:..
    2. Önce otomobile ardından vince çarptı:..
    3. GÜNCELLEME 3 - İsrail askerleri Gazze..
    4. Fransa'da "Avrupa Ordusu" anketi
    5. ABD’den Venezuela ile ticarete yapan..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sandığa..
    7. Kütahya’da orman yangını
    8. Hakkari yerel seçim sonuçları 2019 |..
    9. Esenler yerel seçim sonuçları 2019 |..
    10. Bakan Albayrak: Türkiye lig atlayacak
    11. Ortahisar yerel seçim sonuçları son..
    12. Rusya'da "Dünya Saati" etkinliği
    13. Şişli yerel seçim sonuçları son dakika..
    14. Gümüşhane yerel seçim sonuçları 2019 |..
    15. Esenyurt yerel seçim sonuçları 2019 |..
    16. Gebze’deki fabrika yangını 4 saatte..
    17. THY, Alman Lufthansa’yı ezip geçti
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon karate..
    19. Şanlıurfa yerel seçim sonuçları 2019 |..
    20. Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı..
    21. Diyarbakır yerel seçim sonuçları 2019..
    22. Aydın yerel seçim sonuclari 2019 |..
    23. "Afrika veri tabanı oluşturmamız..
    24. Sarı Yelekliler yasak dinlemiyor: 32..
    25. Sünger fabrikasında çıkan yangın..
    26. İstanbul Sarıyer yerel seçim sonuçları..
    27. Ali Koç’tan menajerlik ödemeleri..
    28. Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı,..
    29. GÜNCELLEME 3 - Kocaeli'de fabrika..
    30. Erzurum yerel seçim sonuclari 2019 |..
    ABD yine tehdit etti! "Bedelini ödetiriz"
    ABD yine tehdit etti! "Bedelini ödetiriz"
    Erdoğan’ın Ayasofya hamlesi Cumhuriyet’in ayarını bozdu!
    Erdoğan’ın Ayasofya hamlesi Cumhuriyet’in ayarını bozdu!
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Halk TV yine haddini aştı! Fatih Sultan Mehmet'e büyük saygısızlık
    Halk TV yine haddini aştı! Fatih Sultan Mehmet'e büyük saygısızlık
    Muharrem İnce'den Erdoğan itirafı: Haklı çıktı
    Muharrem İnce'den Erdoğan itirafı: Haklı çıktı