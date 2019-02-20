THY, Alman KOBİ’lerini dünya pazarına taşıyacak

Türk Hava Yolları (THY) ile Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) arasında stratejik ortaklık için niyet bildirgesi imzalandı. BVMW’nin, Berlin’de gerçekleştirilen yıllık genel kurul toplantısında düzenlenen imza törenine katılan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Alman Kobiler Birliği üyelerine global ölçekte farklı alanlarda sağlayacağımız avantajlar ve iş birliğimiz orta ve uzun vadede genişleyecektir. Alman Kobiler Birliği ile imzalanan bu anlaşma ile kurumsal seyahat segmentinde pazar payımızı artırmayı ve dünya genelindeki tüm iş seyahatlerinde en çok tercih edilen havayolu olmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. BVMW, THY’ye operasyonlar için uygun bir platform sağlayacak.

İstanbul Havalimanı’ndan 4 şehre daha uçuşlar başladı

İstanbul Havalimanı’ndan Erzurum, Konya, Malatya ve Samsun uçuşlarına başlandı. Konuya ilişkin Twitter üzerinden açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi şu görüşleri paylaştı: “Mart ayında da uygun fiyatlar ile uçun! İstanbul Havalimanından mevcut hatlara ilave olarak Erzurum, Konya, Malatya ve Samsun’u da açıyoruz. Toplam 10 dış hat ve 13 iç hat ile sizleri büyük proje İstanbul Havalimanında ağırlamak istiyoruz.”