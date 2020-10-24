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Ekonomi THY, Airbus filo planlarını tadil etti
Ekonomi

THY, Airbus filo planlarını tadil etti

Türk Hava Yolları (THY), pandeminin etkisiyle filo planlarını gözden geçirdiğini ve Airbus firmasıyla mutabık kalarak belirli teslimleri yeniden planladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 10:55:00 -
THY, Airbus filo planlarını tadil etti

THY’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, pandeminin havacılık sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin mevcut durumu göz önünde bulundurarak, THY’nin filo planlarını gözden geçirdiği ve Airbus firmasıyla mutabık kalarak belirli teslimleri yeniden planladığı belirtildi.

Aynı zamanda, Türk Hava Yolları’nın geleceği için sağlam bir temel sağlamak adına, mevcutta teslim edilmemiş siparişlerin, hava yolunun operasyonel ve finansal kapasitesi doğrultusunda yeniden planlandığı bildirilen açıklamada, “Yapılan bu planlamada, Airbus firması ile Türkiye arasında var olan ve sektörün içinde bulunduğu bu zor zamanlarda elzem olan güçlü endüstriyel ilişkiler de dikkate alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

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