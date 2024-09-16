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Aktüel THY açıkladı: 440 kişi kara listede!
Aktüel

THY açıkladı: 440 kişi kara listede!

Yeniakit Publisher
2024-09-16 09:22:00 -
THY açıkladı: 440 kişi kara listede!

Uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirten THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu zamana kadar 440 kişinin kara listeye alındığını duyurdu.

Uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirten THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu zamana kadar 440 kişinin kara listeye alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, dün İstanbul-Londra seferini yapan uçağının seferi öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcu havayolu şirketi tarafından kara listeye alınarak uçuşlardan men edildiğini ifade etti.

Ekşi, şu ifadeleri kullandı:

"Uçuş güvenliğini tehdit eden, ekiplerimize sözlü ve fiili saldırıda bulunanları prosedür gereği süreli veya süresiz uçuştan men listesine alıyor ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu şekilde listede 440 kişi bulunuyor." (İLKHA)

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