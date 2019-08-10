0553 313 94 23

THY, 1 milyon 250 bini aşkın yolcu taşıyacak

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 10-14 Ağustos’ta 1 milyon 250 binin üzerinde yolcuyu ağırlayacaklarını söyledi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:01
THY, 1 milyon 250 bini aşkın yolcu taşıyacak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter’daki resmi hesabında Kurban Bayramı ve arife gününü kapsayan 10-14 Ağustos’ta 1 milyon 250 binin üzerinde yolcuyu ağırlayacaklarını bildirdi.

Ekşi, Twitter’daki resmi hesabında “Kurban Olayım” başlıklı ve Türk bayraklı tweetinde, 10-14 Ağustos tarihlerinde iç hatlarda yarım milyon, dış hatta 725 bin olmak üzere yaklaşık 1 milyon 250 binin üzerinde yolcuyu misafir edeceklerini belirterek, bayram boyunca 170 ilave sefer konulduğunu bildirdi. Bilal Ekşi, yolcuların havalimanlarına biraz daha erken gelinmesi uyarısında da bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:01
  1. Türk Hava Yolları
  2. Bilal Ekşi
  3. Twitter

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dura, CHP Çeşme Gençlik Kolları Başkanı oldu
    1. Dura, CHP Çeşme Gençlik Kolları..
    2. Renegade ve Compass modellerinde takas..
    3. Galatasaray’ın, rakibi Fiorentina
    4. Tosya’da son kurbanlıklar alıcılarını..
    5. Lekima Tayfunu Çin’i vuruyor
    6. Her sabah Van Gölü'nde yüzüyorlar
    7. Polenin doğurganlık arttırıcı etkisi
    8. Halk GYO, 2.67 milyarlık aktif..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı
    10. Ciltte oluşan problemlere dikkat
    11. Bayram alışverişi tüm yoğunluğuyla..
    12. TAMBU’dan Kurban Bayramına özel yeni..
    13. Torosların eteklerinde asırlık bayram..
    14. Köylüler 70 yıllık çöplüğü futbol..
    15. GRAFİKLİ - Eren Bülbül'ün kanı yerde..
    16. Isparta’da halk otobüsleri bayramın..
    17. İstemsiz kas hareketlerinin türleri..
    18. "Avustralya'da FETÖ üyelerinin Türk..
    19. Çorlulu genç voleybolcu Eczacıbaşı’na..
    20. AİHM'den FETÖ üyesinin tedbir talebine..
    21. YÖK'ten "reklama değil Ar-Ge'ye harca"..
    22. Mardin'in saklı güzelliği: Ğurs Vadisi
    23. Polisi karşısında gören dilenciden..
    24. Arslan: Ekonomik büyümeye daha fazla..
    25. Erdoğan'dan Fatih Portakal için..
    26. Bayram yolculuklarına fizy müzik..
    27. 16 yaşındaki Sinan'a bayram hediyesi..
    28. Ormanya Bayram’da ziyaretçilerini..
    29. Nuri Pakdil taburcu oldu
    30. Doğu Kışla pazar alanı trafiğine yeni..
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz