  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP’nin hırsız İmamoğlu davasını manipüle etme girişimi ellerinde patladı: Başsavcılıktan mahkemeyi sabote edenlere tokat gibi cevap

Kimmiş bu AK Partili yetkili? Siz de gelin fotoğraf olmayacak demiş iddiası!

Çin'den tehdit acı bedel ödersiniz

17 ilde yapılan geniş kapsamlı operasyonda 458 gözaltı var! Bakan Yerlikaya: Onlara nefes aldırmayacağız

Diplomatik savaş dolu dizgin

Son dakika! Papa'yı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir

Bildiri kabul edildi: Türkiye’den Gazze’deki mazlumlar için kritik hamle!

Cihangir Dumanlı’dan meşru hükümete darbe çağrısı: Emekli Tümgeneral haddini aştı

Güney Afrika'dan ABD’ye 'Hakaretleri hoş karşılamıyoruz’ tepkisi Trump'a yalancı iması

HGS mağduriyeti iddiası da ellerinde patladı! Sözcü ve NOW’un haberi palavra çıktı
Spor Thomas Reis 1 puandan memnun değil
Spor

Thomas Reis 1 puandan memnun değil

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Thomas Reis 1 puandan memnun değil

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Breidablik karşısında alınan 2-2’lik beraberliğin kendilerini memnun etmediğini söyledi. Reis, oyundaki hatalara dikkat çekerek “En iyi performansımız değildi” dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Breidablik karşısında aldıkları 1 puanın kendilerini mutlu etmediğini söyledi.

UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile 2-2 berabere kalan Samsunspor, ilk dört maç sonucunda 36 takımlı ligde liderliğini korudu. Mücadelenin ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Thomas Reis, "Bugünkü performansımız en iyi performansımız değildi. İlk dakikalardan beri kötü oynamadık ancak çok basit bir gol yedik. En iyi oyunumuz değildi. Her zaman sağ taraftan hücum ettik. Sol taraftan hücum etmeyi unuttuk. Devre arasından sonra iyi başladık ve golü bulduk. İkinci yediğimiz golü skandal olarak adlandırabilirim. Yeterince sert davranmadık ve basit bir gol yedik. Sonuçta 1 puan aldık. Bu 1 puan bizi mutlu etmedi. Toplam 10 puanımız var. Uzun bir seyahatten sonra nasıl bir performans göstereceğimizi görmek adına bir tecrübe oldu. Bir sonraki karşılaşma için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Pazartesi günü de ligde bir maçımız olacak" dedi.

Zorlu hava şartlarının kendileri için bahane olmadığını dile getiren Reis, "Dar bir kadromuz var. Bu kadroyla oynamak zorundayız. Önemli oyuncularımızdan yoksunuz. Pazartesi de önemli bir maçımız var. İklim şartları burada Türkiye’ye göre soğuk ama bu bir bahane değil. Maça kötü başlamadık ancak rakibimiz güçlü bir takım. Geçiş oyununu çok etkili oynadılar. Basit toplar kaybettik. Kötü performansımızın sebebi hava şartları değildi" diye konuştu.

Breidablik-Samsunspor maçının hakemi açıklandı
Breidablik-Samsunspor maçının hakemi açıklandı

Spor

Breidablik-Samsunspor maçının hakemi açıklandı

UEFA Konferans Ligi'nde 4. Hafta maçları oynanacak! Samsunspor, Breidablik'e konuk olacak
UEFA Konferans Ligi'nde 4. Hafta maçları oynanacak! Samsunspor, Breidablik'e konuk olacak

Spor

UEFA Konferans Ligi'nde 4. Hafta maçları oynanacak! Samsunspor, Breidablik'e konuk olacak

Samsunspor İzlanda deplasmanında berabere kaldı
Samsunspor İzlanda deplasmanında berabere kaldı

Spor

Samsunspor İzlanda deplasmanında berabere kaldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23