Atina ve Tel Aviv ‘Kötü haber’ diyerek duyurdu. Dünya Çelik Kubbe'ye kitlendi

Ankara’nın savunma hattını güçlendirmeye yönelik kritik Çelik Kubbe hamleleri İsrail ve Yunanistan basınında geniş yankı buldu.

İsrail medyasından Hida, haberi “Türkler ‘Çelik Kubbe’ adında bir hava savunma sistemi inşa ediyorlar” başlığıyla duyurdu. Haberde, “Türkiye Savunma Bakanlığı, entegre ve gelişmiş hava savunma sistemlerinden oluşan ‘Çelik Kubbe’ için yerel savunma şirketleriyle anlaşmaya varıldığını doğruladı. Türkiye, Orta Doğu’daki nüfuzunu her geçen gün artırıyor. İsrailli yetkililer bu konuda defalarca endişelerini dile getirdi” ifadeleri yer aldı.

‘İSRAİL’E KÖTÜ HABER: DÜNYAYI HAYRETE DÜŞÜREN SİSTEM’

Tel Aviv merkezli Maariv ise “İsrail’e kötü haber: Türkiye’den dünyayı hayrete düşüren sistem” başlıklı haberinde, “Türkiye, gelişmiş hava savunma teknolojilerini içeren Çelik Kubbe projesi için yerli savunma sanayi şirketleriyle 6.5 milyar dolarlık sözleşme imzaladı. Bu proje, Türkiye’nin katmanlı ve bağımsız savunma doktrininin en önemli örneklerinden biri. Ankara artık çoklu bir ağda çalışabilen entegre sistemler için hem yazılım hem donanım üretiyor” açıklamasına yer verdi.

‘TÜRKİYE BİR ÜST SEVİYEYE ÇIKTI’

Haberde ayrıca, “Türkiye savunma sektöründe bir üst seviyeye çıktı ve kendi ihtiyaçlarını karşılarken dünyanın en büyük 10 savunma ihracatçısı arasında yer almayı başardı. Tüm bunlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü büyük; kendisi 23 yıldır savunma şirketlerini ve genç mühendisleri destekliyor” denildi.

‘ANKARA’NIN EN KRİTİK ADIMLARINDAN BİRİ’

Jerusalem Post ise haberinde, “NATO üyesi Türkiye, İsrail’in Demir Kubbesi’ne benzer bir sistem olan Çelik Kubbe’yi inşa ediyor. Savunma sanayi şirketleriyle imzalanan 6.5 milyar dolarlık dev sözleşme; yerli üretimini son yıllarda önemli ölçüde artıran ve dış tedarikçilere bağımlılığını azaltan Ankara’nın bölgedeki en kritik adımlarından biri. Türkiye ayrıca Orta Doğu’nun önde gelen silahlı insansız hava aracı üreticilerinden ve ihracatçılarından” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’NİN ÇELİK KUBBESİ GÖKLERİ KORUYOR’

Yunan basınından Pentapostagma ise “Türkiye’nin Çelik Kubbesi gökleri koruyor” başlıklı haberinde, “Ankara, tamamen yerli teknolojiye dayanan üç katmanlı entegre Çelik Kubbe uçaksavar sisteminin geliştirilmesine 6.5 milyar dolar yatırım yapıyor. Bu stratejik hava savunma yatırımıyla tehditlere karşı göklerini güvence altına alıyor” sözlerine yer verdi.

‘ALTIN SÖZLEŞMELERLE SAVUNMA KALKANI GÜÇLENİYOR’

Onalert.gr ise “Çelik Kubbe: Türkiye 6.5 milyar dolar değerindeki altın sözleşmelerle savunma kalkanını güçlendiriyor” başlıklı haberinde, “Çelik Kubbe, Türk savunma sanayi şirketi Roketsan tarafından geliştirilecek savaş sistemleri ve bunların gelişmiş versiyonlarını kapsayacak. Tüm sistemler tamamen yerli altyapıdan üretilecek” bilgisine yer verdi.

‘YENİ VE SON TEKNOLOJİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ’

Atina merkezli Reporter ise “Türkiye’nin yeni ve son teknoloji hava savunma sistemi: Çelik Kubbe” başlıklı haberinde, “Ankara, imzalanan 6.5 milyar dolarlık dev sözleşme ile ulusal hava savunmasını entegre ve çok katmanlı Çelik Kubbe sistemiyle güçlendirme yolunda hızla ilerliyor. Bu hamle, Türkiye’nin bölgede jeopolitik tehditlerin arttığı bir dönemde tam bağımsızlık ve ulusal güvenliğini artırma stratejisinin önemli bir parçası” ifadelerini kullandı.

ÇELİK KUBBE’NİN ÖZELLİKLERİ

ASELSAN tarafından geliştirilen Çelik Kubbe, Türkiye’nin hava savunmasında yeni bir dönemi başlatıyor. Sistem, farklı menzillere sahip hava savunma unsurlarını entegre (birbirine bağlı) bir şekilde çalıştırarak tek bir ağ yapısı altında buluşturuyor. Bu kapsamda KORKUT, HİSAR-A+, HİSAR-O+, GÖKBERK ve uzun menzilli SİPER gibi kritik savunma sistemleri aynı çatı altında görev yapıyor.

Çelik Kubbe’nin en önemli özelliği, katmanlı savunma anlayışıyla hareket etmesi. En alçak irtifadan en yüksek seviyeye kadar tehditleri sıralı bir şekilde karşılayacak bu yapı; insansız hava araçlarından seyir füzelerine, helikopterlerden yüksek irtifa hedeflerine kadar geniş bir yelpazede etkili koruma sağlıyor.

Yapay zeka destekli altyapı sayesinde sistem, farklı radar ve sensörlerden elde edilen verileri birleştirerek ortak bir hava resmi oluşturuyor. Bu görüntüler gerçek zamanlı olarak harekat merkezine aktarılıyor, karar vericilere ise hızlı ve etkili analiz sunuluyor. Böylece tehditlere anında yanıt verebilen dinamik bir hava güvenlik şemsiyesi oluşturuluyor.