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Gündem Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten talebi
Gündem

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten talebi

2 milyar dolarlık vurgun yapıp yurt dışına kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılması için girişimde bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 11:56:00 -
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten talebi

Türkiye'de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex'le irtibatlı oldukları tespit edilen 78 şüphelinin yakalanması için, İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlatıldı.

2 milyar dolarlık vurgun yapıp yurt dışına kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılması için girişimde bulunuldu.

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