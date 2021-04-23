Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten talebi
2 milyar dolarlık vurgun yapıp yurt dışına kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılması için girişimde bulunuldu.
Türkiye'de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex'le irtibatlı oldukları tespit edilen 78 şüphelinin yakalanması için, İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlatıldı.
2 milyar dolarlık vurgun yapıp yurt dışına kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılması için girişimde bulunuldu.