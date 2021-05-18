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Thodex'in firari ismi yakalandı!
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Gündem Thodex'in firari ismi yakalandı!
Gündem

Thodex'in firari ismi yakalandı!

Kripto para vurgunu soruşturması kapsamında firari olan Thodex'in finans sorumlusu Rana Azap yakalandı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 11:42:00 - 2021-05-18 12:16:36
Thodex'in firari ismi yakalandı!

Kripto para borsası Thodex'le ilgili yürütülen soruşturmada şirketin finans departmanında çalışan firari şüpheli Rana Azap yakalandı.

Rana Azap'ın soruşturmada adı geçen 3 kritik isimden biri olduğu belirtiliyordu.

Azap'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.

Thodex'in firari patronu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 400 bin kişinin mağduriyetine neden olduğu belirtilen kripto para borsasında yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer, kritik 3 isim olarak aranıyordu.

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Yorumlar

Ömer

Asıl adamı yakalayın bırakın garibanı Saffet sancaklı ve onunla fotoğraf cekenler şüan devlete aktifler
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