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Gündem Thodex vurgununun gerçek boyutu açıklandı
Gündem

Thodex vurgununun gerçek boyutu açıklandı

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu en büyük dolandırıcılık olaylarından biri olan Thodex vurgununa ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sanıldığı 2 milyar dolarlık bir vurgun olmadığını belirterek, toplam 108 milyon dolarlık bir portföy bulunduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 02:41:00 -
Thodex vurgununun gerçek boyutu açıklandı

Thodex CEO Faruk Fatih Özer'in yatırımcıların 2 milyar dolarını alarak yurtdışına kaçtığı iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları özetle şöyle:

* Bir gizlilik üzerinde olan dava. Şu ana kadar 82 kişiye yönelik gözaltı kararı çıktı. 77 kişi gözaltına alındı. Hâlâ sorgulamaları devam edenler var. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir kırmızı bülten kararını Adalet Bakanlığı'na iletildi. Biz gece yarısı Interpol'e ilettik. Interpol de sabah 10'da kırmızı bülten çıkardı.

* Biz buradan yapabildiğimiz ölçüde internetten teknik takip yapmaya çalıştık. Bu konuda Arnavutluk makamlarıyla değerlendirmemiz sürdü. Onlardan da izin alarak dört ülkeye ekip gönderdik. Karadağ'dan Kosova'ya kadar Arnavutluk'un etrafındaki ülkelere ekipler gitti. Kırmızı bültenle yakalandığı zaman bu ülkelerde iade anlaşmamız var.

Üniversite anısı üzerinden açıkladı

- Biz üniversite dörtteyken İstanbul Kıymetler Borsası Karaköy'deydi. Biz üç tane bıcır Türkiye'de yaptığımız programların daha sonra ABD piyasasında yapıldığını duyduk. Temel analiz yapıyorduk. Bir haber çıktı 2 milyar dolar. Bu büyük bir para. Para piyasasıyla ilgilenenler niçin buna itiraz etmedi diye baktık.

- Özellikle ben bilirkişilerin çağrılmasını istedim. Acaba bu rakamları büyütüp sansasyonel bir olay mı yaratmaya çalıştılar. 108 milyon dolarlık bir portföy söylediler. Kriptonun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. İşlem hacmi ayrıdır portföy ayrıdır. Burada böyle bir avukat dile getirdi 2 milyarlık dolar öyle kaldı.

- Hemen arkadaşlarımız ilgili savcılarla görüşerek gözaltı yaptılar. Burada gerekli tedbirleri aldılar. Arnavutluk güvenlik güçleri arkadaşlarımız da oradalar. Yani net bir şey söylemem doğru olmayabilir. Aldığımız bilgiler var ama soruşturmanın gizliliğine riayet edelim.

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