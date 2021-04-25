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Gündem 'Thodex' operasyonunda yeni gelişme
Gündem

'Thodex' operasyonunda yeni gelişme

'Thodex' şirketinin kripto para dolandırıcılığı ile ilgili yapılan soruşturmada firari Fatih Faruk Özer'in ağabeyi Güven Özer gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 01:51:00 -
'Thodex' operasyonunda yeni gelişme

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gece saatlerinde Pendik'te gerçekleştirdiği operasyonda Güven Özer gözaltına alındı. Özer sorgu işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken soruşturma kapsamında aranan 80 kişiden 66'sı gözaltına alınmış oldu. Firari Fatih Faruk Özer, kız kardeşi Serap Özer ve firmanın muhasebe müdürünün yanı sıra, şirketle bağlantısı olduğu tespit edilen 14 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

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