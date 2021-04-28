Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer o ülkede yakalandı!
Günlerdir gündemin bir numaralı ismi olan hakkında kırmızı bülten çıkarılan Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer Kosova’nın başkenti Priştine’de yakalandığı iddia edildi.
Kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Priştine'de yakalandığı iddia edildi. ABC Gazetesi'nin haberine göre Özer Kosova'nın başkenti Priştine'de yakalandı.
Thodex kripto para borsasında yapılan 2 milyar dolarlık vurgundan sonra Türkiye'den kaçan ve Arnavutluk'a gittiği iddia edilen şirketin CEO'su Faruk Fatih Özer, kırmızı bültenle aranırken Özer'in kardeşi Serap Özer de gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan toplam 69 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Tİiran'da operasyon
Bugün, Faruk Fatih Özer'in Tiran'da kaldığı eve baskın düzenlenmişti. Özer'in saklanmasına yardım eden iki kişi yakalanmıştı. Gözaltına alınanlardan biri Özer'i havalimanından alıp otele yerleştiren kişiydi.