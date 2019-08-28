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THK’ya olağanüstü genel kurul çağrısı

Türk Hava Kurumu (THK) Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman, üyeler ve istifa eden eski üyeler ile birlikte olağanüstü genel kurul çağrısında bulundu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:34
THK’ya olağanüstü genel kurul çağrısı

Türk Hava Kurumu (THK) Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman, üyeler ve istifa eden eski üyeler ile birlikte olağanüstü genel kurul çağrısında bulundu.


Ankara’da bir otelde düzenlenen basın açıklamasına THK Merkez Denetleme Kurulu (MDK) Başkanı Bayram Duman, MDK üyeleri Muzaffer Başer ve Gökhan Doğan, istifa eden yönetim kurulu üyeleri Özcan Soyupak, Mithat Sarı, Adil Şahin, Yaşar Türk, Mehmet Aydınuzun, Hukuk Müşaviri Nezih Dağdeviren katıldı. Türk Hava Kurumu MDK Başkanı Bayram Duman, üyeler ve eski üyeler adına hazırladıkları basın açıklamasını okudu. Duman, şu anki THK yönetiminin kendisini tanımadığını, görev ve yetkilerinin olmadığının söylendiğini aktararak, mahkemelerin görev ve yetkilerinin olmadığını tescil etmediğini söyledi. Son günlerde basında THK’nın orman yangınlarına neden müdahale etmediği yönünde ciddi gündem oluştuğunu ifade eden Duman, "Merkez Denetleme Kurulu olarak THK yönetiminin elimizdeki yangın söndürme uçak filosunu faal edip 35 yıldır sürdürmekte olduğumuz ihaleyi kazanmayı başaramadığından 11 Haziran 2019’da rapor yazmış ve olağanüstü genel kurul talep etmiştik. Çünkü yangın söndürme misyonunun THK için önemini ve işlerin bu noktaya geleceğini ön görmüştük. THK Genel Başkanı raporumuzu işleme koymadı. Bu tavra tepki olarak 25 Haziran’da yönetim kurulunun çoğunluğu istifa etti. Nitekim dün itibariyle İçişleri Bakanı 26 Haziran tarihinden itibaren THK’nın yönetim kurulunun istifa ettiğini ve o günden beri THK yönetiminin yok hükmünde olduğunu ve durum tespiti için THK’ya müfettiş gönderildiğini açıkladı. Orman yangın ihalesinin yanında daha birçok iş ve ihale, eş dost, arkadaş kontenjanından liyakatsiz yöneticilerin yüksek maaşlarla işlerin başına getirilmesinden ötürü kaybedildi" ifadelerini kullandı.


Yapılan olağanüstü genel kurul çağrısının engellendiğini vurgulayan Duman, "Tüzük maddesi gereği MDK olarak yaptığımız olağanüstü genel kurul çağrısı, Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesine yapılan kasıtlı yalan beyanlar ve mahkeme hakiminin yanıltılması neticesi verdirilen tedbir kararıyla engellendi. Gerekçe, seçilmiş MDK’nın genel başkan tarafından görevden el çektirildiğiydi. Oysa tüzüğümüz böyle bir şeyin mümkün olamayacağını açıkça beyan ediyordu" diye konuştu.


Türkiye’nin dört bir tarafında THK’nın 400’e yakın şubesi ve yüzbinlerce gönüllüsü bulunduğunu belirten Duman, THK delegelerinin iradesinin en kısa sürede yapılacak olağanüstü genel kurula yansıyıp yeni bir yönetim seçildiği takdirde mevcut sorunların aşılabileceğini söyledi. Tekrardan olağanüstü genel kurul çağrısı yaptıklarını belirten Duman, şöyle konuştu:


"THK tüzüğü gereği, halihazırda görevinin başında olan THK Merkez Denetleme Kurulu olarak bu kaostan THK’yı çıkarmak ve gerek daha önce hazırladığımız rapor, gerek yönetim kurulunun müstafi olması ve 300’e yakın delegemizin olağanüstü genel kurul talebiyle yazılı olarak müracaat etmesi neticesiyle bugün itibariyle olağanüstü genel kurul çağrısı yapıyoruz. Olağanüstü genel kurul tarihi 14-15 Eylül 2019’dur."

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:34
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