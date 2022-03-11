THK'nın uçaklarını uçuramadılar! CHP'li başkanlar şimdi de belediye otobüslerine ayrıcalık istiyor!

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Orman yangınları ile mücadele sürecinde "THK'daki yangın söndürme uçaklannın tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazırız. Aktif hale getirilebileceğimiz yangın söndürme uçaklarını gerektiği her an Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kullanımına sunacağımızı da beyan ederiz." açıklaması yapıp, THK uçaklarını uçuramayan 11 CHP'li belediye, yine bir ortak açıklama yaparak bu sefer de belediyelerine ait otobüslere ayrıcalık istedi.

'Merkezi idare duymazdan geldi'

11 CHP'li belediye, belediye otobüsleri için ayrıcalık istedikleri açıklamada, "Büyükşehirlerimizde sağlıklı ve sürdürülebilir toplu taşıma hizmeti belediyelerimizin en önemli vazifelerindendir. Toplu taşımada kullanılan akaryakıt ve elektrik gibi artan personel maliyetleri, yurt dışı yedek parça kaynaklı bakım onarım maliyetleri de artık belediyeler tarafından kaldırılamayacak kadar zamlanmıştır. Ne yazık ki daha önce defalarca talep ettiğimiz, toplu taşımada kullanılan akaryakıttan en azından ÖTV alınmasın önerimiz de merkezi idare tarafından duymazdan gelinmiştir." ifadelerini kullandı.

Açıklama zam duyurusu ile tamamlandı: Tüm bu süreçleri ele aldığımızda toplu taşıma ücretlerinde yakın zamanda çok ciddi artışlar olması kaçınılmaz hale gelmiştir. Üzülerek ifade ederiz ki, elimizde olmayan nedenlerle bu artışları vatandaşlarımıza yansıtmak durumunda kalacağız.

THK'ya ait uçakları uçuramamışlardı!

Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken açıklamada bulunan 11 CHP'li belediye, THK'nın uçaklarını uçurmaya talip olmuştu. Bugün belediye otobüslerine ayrıcalık isteyen CHP'li belediye başkanları, 4 Ağustos'ta şu açıklamayı yapmıştı:

THK'daki yangın söndürme uçaklannın tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazırız. 11 büyükşehir belediyesi tarafından aktif hale getirilecek yangın söndürme uçaklarını gerektiği her an Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kullanımına sunacağımızı da beyan ederiz. Yangınlarla mücadelede, siyasi saiklerle yapılan ayrımcılıklar ortadan kaldırılmalıdır. Yanan alanlardaki imar girişimlerine karşı da mücadele edeceğiz.