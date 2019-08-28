THK’nın önünde genel kurul çağrısı

Türk Hava Kurumunun (THK) istifa eden yönetim kurulu üyeleri, genel merkez önünde olağanüstü genel kurul çağrısında bulundu.

THK’nın Ankara Sıhhıye’de bulunan genel merkez binasına gelen grup adına açıklama yapan eski THK Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Türk, 25 Haziran’dan beri istifalardan dolayı genel yönetim kurulunun olmadığını söyledi. Kurumun genel başkan ve yetkisiz Haluk Pekşen tarafından kasten yıpratıldığını belirten Türk, 258 üyenin olağanüstü genel kurul istediğini vurguladı. Yaşar Türk, ”Bir yıla yakın süredir Türk Hava Kurumu liyakatsiz ve sorumsuz bir genel başkan tarafından fevkalade kötü yönetilmektedir. Bu kişi en başta varlık sebebimiz olan FAİ yetkisini başka bir oluşuma devrederek THK’yı işlevsiz hale getirmek istemiş, orman yangın ihalesi başta olmak üzere bütün iş ve ihaleleri kaybetmiştir” şeklinde konuştu.

Haluk Pekşen’in muhalefet partisinin üyesi olduğunu hatırlatan Türk, şu açıklamalarda bulundu:

”Bu süreçte THK genel başkanı, yönetim kurulunun itirazına rağmen ve yetkisi olmadığı halde bir muhalefet partisinin faal PM üyesi olan Haluk Pekşen ile milyonlarca lira tutarında bir anlaşma imzalamış ve yönetim yetkisinin büyük bir kısmını tüzüğe aykırı olarak bu şahsa devretmiştir. Bertan Nogaylaroğlu ve Haluk Pekşen hükümete açık muhalif bir yöntem güderek yangın söndürme ihalesini kaybetmenin sorumluluğunu Orman Bakanlığına atmış ve THK ile devlet kurumlarını kamuoyu önünde kavga eder hale sokmuştur.”

Açıklama sonrasında istifa eden eski üyeler, Türk Hava Kurumu Genel Merkezi binasına girmeye çalıştı.