THK yangın uçakları, TUSAŞ’ın desteğiyle yeniden uçacak

Kaya, “TUSAŞ ile anlaşmış durumdayız. Şirket, uçaklarımızın malzeme tedarikini ücretsiz olarak yapmaya başladı” dedi.

Kaya, şöyle konuştu: “İmzaladığımız sözleşme gereği TUSAŞ, mevcut malzemelerden depolarında bulunanları teslim etti. Depolarında bulunmayan malzemeler için de tedarik yaptığımız yurt dışı firmalarla irtibata geçecek ve bunları kısa sürede temin ederek bize sunacak. THK olarak yangın sezonuna yetiştirmek üzere 4 uçağımızı hazırlayacağız. 6 uçaktan geriye kalan 2 yangın söndürme uçağı için 2.5 milyon dolar gibi bir paraya ihtiyacımız var, bunu da karşıladığımız takdirde 6 uçak da yangın söndürme sezonuna hazır hale gelebilecektir.”

Pervaneler revize ediliyor

THK Teknik Genel Müdürü Cemal Balıkçı da yangın uçaklarının pervanelerinin revizyonunu yaptırmaya başladıklarını kaydetti. Balıkçı, “Pervanelerin revizyonu 2 ayda yapılarak, bize teslim edilecek. Buradan çok önemli tasarruf sağladık. Envanterdeki uçakların idamesini ekonomik olarak gerçekleştirmek, yerli üretimi desteklemek için yurt içi firmalarla koordinelere devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.