THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi
Türk Hava Kurumu'nun Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi.
Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edilirken, görevden alındı.
Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi, görevinden istifa dilekçesini ileten Cenap Aşçı'nın talebini değerlendirdi. Aşçı'nın istifası kabul edildi ve görevden alındı.
THK Başkanlığı’nın yönetimine 2019 yılının Ekim ayında Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya’dan oluşan üç kişilik kayyum heyeti atanmıştı. Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı ise 63’üncü AK Parti Hükümetinde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yapmıştı.